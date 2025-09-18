szeptember 18., csütörtök

Örökbefogadó nap

25 perce

Te is menthetsz cicaéletet!

Címkék#Győri Puha Praclik Egyesület#Pracli Örökbefogadó és Családi Nap#cica

Kisalföld.hu

Tavalyi az őszi örökbefogadó napon 17 cica találta gazdára. A sikeresn felbuzdulva a Győri Puha Praclik Egyesület az idén is megrendezi a Pracli Örökbefogadó és Családi Napot. Szeptember 20-án 14 órától 18 óráig lesz sok cica, süti, kávé, üdítő, chips és díszvendégek, valamint a léneg: 20-30 cicával lehet majd megismerkedni és akár azonnal örökbe is lehet őket fogadni, természetesen szerződéssel, ivartalanítási kötelezettséggel, kizárólag lakásban tartással. Minden érdeklődőt szeretettel várnak az ETO Park Szolgáltató & Élményközpontban.

  • Minden érdeklődőt szeretettel várnak, aki szeretne örökbe fogadni egy cicát.
  • A cicák tesztelve, oltva, féregtelenítve és chippel ellátva fogadhatók örökbe.
  • Az örökbefogadási szándékkal érkezőknek javasolják, hogy hozzanak magukkal biztonságos hordozót.
  • Azokat is várják, akik csak szívesen eltöltenének egy délutánt, találkoznának a cicákkal, vagy támogatnák az egyesületet.
     

 

