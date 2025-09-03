Szívhez szóló üzenetet küldött a győri igazgató és elnök a kisdiákoknak

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a tanév végén úgy nyilatkozott a kisalfold.hu oldalnak, hogy a körülményeket, a hangulatot, a tananyag tartalmát tekintve az egyik legkiegyensúlyozottabb tanévet hagytuk magunk mögött. A tanévkezdést hasonlóan zökkenőmentesnek látja.

A tanévkezdés első tapasztalatait osztotta meg Horváth Péter.

Fotó: Csapó Balázs - archív

– Nyugodt tanév volt a tavalyi, amelyet hasonló hangulatú nyár követett – kezdte Horváth Péter kérdésünkre. – Minden intézményben probléma nélkül zajlott le az első tanítási nap, a tankönyvek időben megérkeztek – sorolta az oktatási szakember. A győri tankerületben több intézményben igazgatóváltás zajlott, ami a felkészülésnek köszönhetően nem okozott fennakadást.

A Nemzeti Pedagógus Kar elnökét kérdeztük a Kréta és a Classroom felületekről, amelyeket a 2025/26-os tanévben is rendszeresen használnak majd az oktatásban résztvevők.

– A Classroom a Google online oktatási platformja, több hasonló felülettel együtt a covid idején kapott nagy szerepet, amikor a jelenléti oktatásra kellett alternatívát találni – emlékezett vissza Horváth Péter, aki hozzátette, a házi feladatok kiosztásában, beadásában, tananyagmegosztásban kapott szerepet az oktatásban. – A magyar iskolák hivatalos elektronikus naplója, a Kréta a fejlesztéseknek köszönhetően számos hasonló feladatot ellát. A kezdeti döcögős időszak után könnyen kezelhető és átlátható a platform. A tavalyi év egyik újdonsága, hogy az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben kiállított orvosi igazolásokat a Kréta átveszi, így papíralapú megoldásra nincs szükség, nagy terhet vesz le a pedagógusok, szülők és diákok válláról. Úgy gondolom, hogy a pedagógusok egyre magabiztosabban kezelik a Kréta felületet.

Jókívánságok tanévkezdésre

A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke nem hagyta ki, hogy a tanévkezdés apropóján üzenjen a diákoknak és a tanároknak.

– Azoknak a kisdiákoknak, akik most kezdik az iskolai éveiket, azt üzenem, szerezzenek sok jó barátot, élményeket. A kollégák gondosan felkészülve várták őket, nekik örömteli, sikeres pillanatokat kívánok a diákokkal való közös munkában. Bízom benne, hogy azoknak, akik szakmaszerzés vagy érettségi előtt állnak idén, sikeres lesz az idei tanév.

