Forró latin tánc a hűvös őszben - fotó, videó

Az őszies időben felpezsdült a nézők vére is a forró latin dallamok és látványos táncok nyomán a Salsa "Rumli"k - Győr és Salsa Auténtica eseményeként. Tavaly is hatalmas hangulatot teremtettek a Széchenyi téren. A rendezvény idei szlogenje: Tánc, ritmus, élmény- a Széchenyi téren volt. Salsa, bachata, capoeira, hip-hop, hastánc, animációk, közös tánc töltötte meg a délutánt.

A tánc forró hangulatot varázsolt a Széchenyi térre

Fotó: Csapó Balazs

Az utcabálon mindenki táncra perdülhetett a latin zenét játszó együttes zenéjére.