36 perce
Forró latin tánc a hűvös őszben - fotó, videó
10. alkalommal szervezték meg szombaton a Salsa Rumlik Győr nagyszabású zenés-táncos rendezvényét. A Széchenyi téren egymást váltották a tánccsoportok bemutatói.
Az őszies időben felpezsdült a nézők vére is a forró latin dallamok és látványos táncok nyomán a Salsa "Rumli"k - Győr és Salsa Auténtica eseményeként. Tavaly is hatalmas hangulatot teremtettek a Széchenyi téren. A rendezvény idei szlogenje: Tánc, ritmus, élmény- a Széchenyi téren volt. Salsa, bachata, capoeira, hip-hop, hastánc, animációk, közös tánc töltötte meg a délutánt.
Az utcabálon mindenki táncra perdülhetett a latin zenét játszó együttes zenéjére.
Forró latin tánc a hűvös őszbenFotók: Csapó Balázs
