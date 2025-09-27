szeptember 27., szombat

1 órája

Forró latin tánc a hűvös őszben - fotó, videó

Címkék#Győr#ritmus#Salsa " Rumli " k

10. alkalommal szervezték meg szombaton a Salsa Rumlik Győr nagyszabású zenés-táncos rendezvényét. A Széchenyi téren egymást váltották a tánccsoportok bemutatói.

Kisalföld.hu

Az őszies időben felpezsdült a nézők vére is a forró latin dallamok és látványos táncok nyomán a Salsa "Rumli"k - Győr és Salsa Auténtica eseményeként. Tavaly is hatalmas hangulatot teremtettek a Széchenyi téren. A rendezvény idei szlogenje: Tánc, ritmus, élmény- a Széchenyi téren volt. Salsa, bachata, capoeira, hip-hop, hastánc, animációk, közös tánc töltötte meg a délutánt. 

tánc
A tánc forró hangulatot varázsolt a Széchenyi térre
Fotó: Csapó Balazs

Az utcabálon mindenki táncra perdülhetett a latin zenét játszó együttes zenéjére.

Forró latin tánc a hűvös őszben

Fotók: Csapó Balázs

kisalfold.hu videó

