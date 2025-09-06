szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

17°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összejövetel

33 perce

Találkozó és megemlékezés a Honvéd Hagyományőrző Egyesületnél - fotó

Címkék#találkozó#Honvéd Hagyományőrző Egyesület#HOHE#program

Kéri Kálmán vezérezredes kezdeményezésére 1990-ben létrejött a Honvéd Hagyományőrző Egyesület (HOHE).

Kisalföld.hu

A HOHE első elnökének őt választották meg. Majd az ország több területén, így Győrben is létrejött a területi szervezet. 2025. szeptember 1-én megtartották az összejövetelünket és több fontos előttük lévő feladatot beszéltek meg, amely a hazaszeretetről, a honvédség megbecsüléséről, a programokról szólt. Megemlékeztek a HOHE győri közösségektől az égi HOHE közösségbe távozottakról is. Jelenleg területi vezető Németh Attila zászlós. A létszámuk 19 fő, tízen tudtak részt venni a találkozón.
Takács Imre ny. határőr alezredes HOHE tag

Összejövetelt tartott a Honvéd Hagyományőrző Egyesület /HOHE.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu