Találkozó és megemlékezés a Honvéd Hagyományőrző Egyesületnél - fotó

A HOHE első elnökének őt választották meg. Majd az ország több területén, így Győrben is létrejött a területi szervezet. 2025. szeptember 1-én megtartották az összejövetelünket és több fontos előttük lévő feladatot beszéltek meg, amely a hazaszeretetről, a honvédség megbecsüléséről, a programokról szólt. Megemlékeztek a HOHE győri közösségektől az égi HOHE közösségbe távozottakról is. Jelenleg területi vezető Németh Attila zászlós. A létszámuk 19 fő, tízen tudtak részt venni a találkozón.

Takács Imre ny. határőr alezredes HOHE tag

Összejövetelt tartott a Honvéd Hagyományőrző Egyesület /HOHE.