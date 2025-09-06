Összejövetel
1 órája
Találkozó és megemlékezés a Honvéd Hagyományőrző Egyesületnél - fotó
Kéri Kálmán vezérezredes kezdeményezésére 1990-ben létrejött a Honvéd Hagyományőrző Egyesület (HOHE).
A HOHE első elnökének őt választották meg. Majd az ország több területén, így Győrben is létrejött a területi szervezet. 2025. szeptember 1-én megtartották az összejövetelünket és több fontos előttük lévő feladatot beszéltek meg, amely a hazaszeretetről, a honvédség megbecsüléséről, a programokról szólt. Megemlékeztek a HOHE győri közösségektől az égi HOHE közösségbe távozottakról is. Jelenleg területi vezető Németh Attila zászlós. A létszámuk 19 fő, tízen tudtak részt venni a találkozón.
Takács Imre ny. határőr alezredes HOHE tag
