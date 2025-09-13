2 órája
Itt a győri tacsitali legcukibb beszámolója: videón Bundi nagy napja
Ennél cukibb videót ma biztosan nem találsz. Egy három hónapos kis kutyus története kering a tacsitaliról az interneten.
Kutyaugatástól volt hangos a negyedik tacsitali Győrben. A TikTokon böngészve találtunk rá az aranyos történetre ahol a gazdi bemutatta a kis tacskó, Bundi nagy napját.
Tacsitali Bundival
Kriszti mutatta meg a kis tacskó kalandjait videóban, ahol humorosan ismerhetjük meg a kis házi kedvenc a kalandjait:
Az egy perces videóban összesűrítve rengeteg élményről mesél a tacsitali, és ahogyan az a felvételeken is látszik, sokan látogattak a helyszínre. Több száz gazdi és négylábú társa színesítette a találkozót, ennek részleteiről korábbi cikkünkben olvashatnak.
