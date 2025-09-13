szeptember 13., szombat

Szívhez szóló percek

2 órája

Itt a győri tacsitali legcukibb beszámolója: videón Bundi nagy napja

Címkék#tacskó#TacsiTali#győr

Ennél cukibb videót ma biztosan nem találsz. Egy három hónapos kis kutyus története kering a tacsitaliról az interneten.

Kisalföld.hu

Kutyaugatástól volt hangos a negyedik tacsitali Győrben. A TikTokon böngészve találtunk rá az aranyos történetre ahol a gazdi bemutatta a kis tacskó, Bundi nagy napját.

tacsitali
Rengetegen látogattak a tacsitalira idén is, cuki videóban mutatkozott be az egyik apró kutyus. Fotó: Csapó Balázs

Tacsitali Bundival

Kriszti mutatta meg a kis tacskó kalandjait videóban, ahol humorosan ismerhetjük meg a kis házi kedvenc a kalandjait:

@krisztinaszf Tacsi tali Győrbe Bundival😍 #Bundi #tacsitali #tacsislány ♬ eredeti hang - ❤️ K R I S Z T I 🤎

Az egy perces videóban összesűrítve rengeteg élményről mesél a tacsitali, és ahogyan az a felvételeken is látszik, sokan látogattak a helyszínre. Több száz gazdi és négylábú társa színesítette a találkozót, ennek részleteiről korábbi cikkünkben olvashatnak.

4. Tacsi Tali Győrben - Bajnokokat avattak az Aranyparton

Fotók: Csapó Balázs

 

