Itt a győri tacsitali legcukibb beszámolója: videón Bundi nagy napja

Kutyaugatástól volt hangos a negyedik tacsitali Győrben. A TikTokon böngészve találtunk rá az aranyos történetre ahol a gazdi bemutatta a kis tacskó, Bundi nagy napját.

Rengetegen látogattak a tacsitalira idén is, cuki videóban mutatkozott be az egyik apró kutyus. Fotó: Csapó Balázs

Tacsitali Bundival

Kriszti mutatta meg a kis tacskó kalandjait videóban, ahol humorosan ismerhetjük meg a kis házi kedvenc a kalandjait:

Az egy perces videóban összesűrítve rengeteg élményről mesél a tacsitali, és ahogyan az a felvételeken is látszik, sokan látogattak a helyszínre. Több száz gazdi és négylábú társa színesítette a találkozót, ennek részleteiről korábbi cikkünkben olvashatnak.