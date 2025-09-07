2 órája
Bajnokokat avattak a 4. Győri Tacsi Talin - XXL galéria, videó
Kutyaugatástól volt hangos az Aranypart II. Győrben. Megrendezték vasárnap a 4. Tacsi Talit. Több száz gazdi és négylábú társa látogatott ki a találkozóra.
Fotó: Csapó Balázs
A tacskó tulajdonosok minden évben izgatottan várják a Tacsi Talit Győrben, nem csoda, hogy idén is nagy sikere volt az Aranypart II-n. Ismét több mint száz cuki padlócirkáló lepte el a holtág melletti területet. Gazdáik közben kézműves portékák és a finomságok közül válogathattak. Idén először kifejezetten tacskók számára készítettek akadálypályát, amin megmutathatták a párosok, hogy mit tudnak és az is kiderült, ki a legügyesebb ültetett négylábú. Emellett ismét keresték a legidősebb és a leghosszabb tacskót, így a 4. Tacsi Talin több bajnokot is avattak.
Legidősebb, leghosszabb és legügyesebb tacskók
Szinte verhetetlen, már tavaly is ő vitte el a legidősebbnek járó címet, ugyanis 19 éves és fél éves Tódi kutyus. A leghosszabbnak járó díjat végül 82 centivel Robi kutya vitte el, míg az akadálypálya bajnoka Maszat lett.
A szervezők a gyerekekre is gondoltak, az Én kutyám aszfalt rajzverseny győztese Liza lett, aki elmondta, hogy ugyan csak egy kutyája van, de szeretne még többet. Rajzán is azt jelenítette meg, hogy kutyával mennyivel jobb az élet.
Jövőre is lesz Tacsi Tali Győrben
Varga Zsófi a Tacsi Tali ötletgazdája és szervezője úgy látja, idén még több embert sikerült megszólítaniuk, tényleg ellepték az Aranypartot. Sőt a győri, résztvevő táborán túl az ország számos pontjáról, határon túlról is érkeztek tacskó tulajdonosok. A méltán népszerű tacskós felvonulás mellett nagy sikere volt még a rendezvény nyitóprogramjának, a jutalomfalat kereső játéknak, ahol az ügyes megtalálókat meglepetéssel is díjazták. A Győri Tacsi Tali rendszeres sztárvendége, a kapuvári származású rapper, ESSEM is, aki ismét négylábú kedvencével érkezett és a tömeggel közösen vonult végig a töltésen. A találkozót tombolasorsolással zárták. A belépők árát pedig jótékony célra fordítják, fajtamentőket támogatnak.
Aki lemaradt volna az idei Tacsi Taliról, ne csüggedjen, fotókon és videón is visszanézheti milyen volt. A jó hír, hogy jövőre is megrendezik a programot, érdemes feljegyezni a naptárba, szeptember első vasárnapját!
4. Tacsi Tali Győrben - Bajnokokat avattak az AranypartonFotók: Csapó Balázs