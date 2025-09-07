Bajnokokat avattak a 4. Győri Tacsi Talin - XXL galéria, videó

A tacskó tulajdonosok minden évben izgatottan várják a Tacsi Talit Győrben, nem csoda, hogy idén is nagy sikere volt az Aranypart II-n. Ismét több mint száz cuki padlócirkáló lepte el a holtág melletti területet. Gazdáik közben kézműves portékák és a finomságok közül válogathattak. Idén először kifejezetten tacskók számára készítettek akadálypályát, amin megmutathatták a párosok, hogy mit tudnak és az is kiderült, ki a legügyesebb ültetett négylábú. Emellett ismét keresték a legidősebb és a leghosszabb tacskót, így a 4. Tacsi Talin több bajnokot is avattak.

Akadálypályán teljesíthettek az apró szobacirkálók. Sokan kíváncsiak voltak a 4. Tacsi Talira Győrben. Fotó: Csapó Balázs

Legidősebb, leghosszabb és legügyesebb tacskók

Szinte verhetetlen, már tavaly is ő vitte el a legidősebbnek járó címet, ugyanis 19 éves és fél éves Tódi kutyus. A leghosszabbnak járó díjat végül 82 centivel Robi kutya vitte el, míg az akadálypálya bajnoka Maszat lett.

A szervezők a gyerekekre is gondoltak, az Én kutyám aszfalt rajzverseny győztese Liza lett, aki elmondta, hogy ugyan csak egy kutyája van, de szeretne még többet. Rajzán is azt jelenítette meg, hogy kutyával mennyivel jobb az élet.

Tóbi idén is elnyerte a legidősebbnek járó díjat. 19 és fél éve boldogítja gazdáját a kis tacskó. Fotó: Csapó Balázs

Jövőre is lesz Tacsi Tali Győrben

Varga Zsófi a Tacsi Tali ötletgazdája és szervezője úgy látja, idén még több embert sikerült megszólítaniuk, tényleg ellepték az Aranypartot. Sőt a győri, résztvevő táborán túl az ország számos pontjáról, határon túlról is érkeztek tacskó tulajdonosok. A méltán népszerű tacskós felvonulás mellett nagy sikere volt még a rendezvény nyitóprogramjának, a jutalomfalat kereső játéknak, ahol az ügyes megtalálókat meglepetéssel is díjazták. A Győri Tacsi Tali rendszeres sztárvendége, a kapuvári származású rapper, ESSEM is, aki ismét négylábú kedvencével érkezett és a tömeggel közösen vonult végig a töltésen. A találkozót tombolasorsolással zárták. A belépők árát pedig jótékony célra fordítják, fajtamentőket támogatnak.