Háromnapos ünnep az Erzsébet-kertben, végleges a Soproni Szüreti Napok programja

A soproni szüreti napok szeptember 12-én, pénteken veszi kezdetét.

A Soproni Szüreti Napok tavaly is rengeteg érdeklődőt vonzott az Erzsébet-kertbe Fotó: Kisalföld archív

Szüreti napok az Erzsébet-kertben

19:30-tól a Csaknekedkislány szállítja a jókedvet a Zenepavilonba. A budapesti zenekar sajátos, ironikus szövegeivel és energikus koncertjeivel vált az utóbbi évek egyik kultikus klubkedvencévé. 21 órától a KFT lép színpadra. A legendás zenekar olyan örökzöld slágerekkel írta be magát a magyar poptörténelembe, mint a Balatoni nyár vagy az Afrika, koncertjeiken pedig mindig garantált a nosztalgikus hangulat és a közös éneklés.

A második nap délutánja könnyed, színházi hangulatot hoz. 16:30-kor a Dívák (Détár Enikő, Ladinek Judit és Fésűs Nelli) varázsolják el a közönséget, akik évek óta közös műsorral járják az országot, elegánsan és humorosan ötvözve a musical, a pop és a tánc világát. Este 6 órától a Duckshell következik a színpadon. Az eklektikus világzenét játszó, fiatalos formáció a balkáni, karibi és reggae hangzások keverékével teremt igazi fesztiválhangulatot. 20:30-tól a Galaxisok ad koncertet. A 2013-ban alapított alternatív zenekar sokak számára az elmúlt évek egyik legfontosabb hazai könnyűzenei produkciója, dalszövegeik generációs érzéseket és hétköznapi történeteket fogalmaznak meg közérthetően, mégis költőien.

A fesztivál utolsó napja sem marad meglepetések nélkül. 18:00-kor a Gypo Circus zenél a színpadon, akik energikus balkáni rockjukkal és lendületes előadásmódjukkal mindig igazi táncos forgataggá alakítják koncertjeiket. 19:30-tól Mogács Dániel várja a közönséget a Zenepavilonban. A humorista és előadóművész sajátos, szatirikus látásmódjával kínál könnyed szórakozást. 20.30-kor Charlie koncertje zárja a Soproni Szüreti Napok estjét. A rekedtes hangú énekes a magyar könnyűzene ikonja, akinek legismertebb dalai – mint a Jég dupla whiskyvel vagy az Az légy, aki vagy – már több generáció számára jelentenek zenei élményt.