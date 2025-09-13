Soproni Szüreti Napok: három napig a bort, a kultúrát és a közösséget ünnepeljük - fotók

A hivatalos megnyitón Farkas Ciprián, Sopron polgármestere is szólt a közönséghez. Emlékeztetett arra, hogy a városban minden évben két kiemelt rendezvényt szerveznek a bor jegyében: tavasszal a Borünnepet, ősszel pedig a Szüreti Napokat. A polgármester hangsúlyozta, hogy a bor Sopron számára nem csupán gazdasági tényező, hanem élő hagyomány és jelentős turisztikai vonzerő is.

Arra kérem önöket, hogy ezen a hétvégén arra összpontosítsunk, ami összeköt bennünket, és ne arra, ami elválaszt. Élvezzük együtt a közös pillanatokat egy soproni pohár bor mellett

– mondta.

A beszédeket követően a Szüreti Napok a hagyományos látványpréseléssel vette kezdetét.

Fotó: Rombai Péter

Az első estén a Vardos Duo, a Csaknekedkislány, a legendás KFT, valamint DJ Borgulya szórakoztatta a közönséget. A színpad és a zenepavilon fellépőinek köszönhetően hamar megtelt élettel és jókedvvel az Erzsébet-kert, ahol a muzsika és a bor találkozása igazi fesztiválhangulatot teremtett.

A háromnapos Soproni Szüreti Napok programjai a következő napokban is változatos kulturális és gasztronómiai élményeket kínálnak minden korosztálynak. A város borászai, művészei és vendégelőadói közösen gondoskodnak arról, hogy a betakarítás ünnepe valóban felejthetetlen élményt nyújtson mindenkinek.