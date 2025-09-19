Téten sztárvendégekkel ünnepelték a hatoslottó megújulását - fotók, videók

Fergeteges koncertet rendeztek Téten. A Szerencsekoncertek eseménysorozat részeként három fellépő: Szűcs Judith, Edgár és a Cozombolis szórakoztatta a közönséget. Az ingyenes koncertsorozatról korábban már beszámoltunk a kisalfold.hu-n.

Szűcs Judith is Tétre látogatott a Szerencsekoncertek egyik sztárfellépőjeként. Fotó: Csapo Balazs

Szerencsekoncertek 80 helyszínen

A téti koncert annak a több mint 80 ingyenes koncertből álló koncertsorozatnak a része, amelyet a Szerencsejáték Zrt. szervez a Hatoslottó megújulásának megünneplésére.

A szervezők legendás sztárokat és feltörekvő tehetséges előadókat hoznak el a közönségnek figyelve arra, hogy minden korosztály találjon kedvére való zenei programot.