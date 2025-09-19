szeptember 19., péntek

Koncertsorozat

1 órája

Téten sztárvendégekkel ünnepelték a hatoslottó megújulását - fotók, videók

Címkék#koncertsorozat#Tét#Cozombolis#Szűcs Judith

Győr-Moson-Sopronban is ellátogatott a Szerencsejáték Zrt. nagyszabású koncertsorozata. A Szerencsekoncertek három fellépővel érkezett Tétre.

Dániel Viktória

Fergeteges koncertet rendeztek Téten. A Szerencsekoncertek eseménysorozat részeként három fellépő: Szűcs Judith, Edgár és a Cozombolis szórakoztatta a közönséget. Az ingyenes koncertsorozatról korábban már beszámoltunk a kisalfold.hu-n.

Szerencsekoncertek
Szűcs Judith is Tétre látogatott a Szerencsekoncertek egyik sztárfellépőjeként. Fotó: Csapo Balazs

Szerencsekoncertek 80 helyszínen

A téti koncert annak a több mint 80 ingyenes koncertből álló koncertsorozatnak a része, amelyet a Szerencsejáték Zrt. szervez a Hatoslottó megújulásának megünneplésére.
A szervezők legendás sztárokat és feltörekvő tehetséges előadókat hoznak el a közönségnek figyelve arra, hogy minden korosztály találjon kedvére való zenei programot.

A Szerencsekoncertek Tétre is megérkeztek

Fotók: Csapó Balázs

Kapcsolódási pont

Tét polgármestere Bencsik Zoltán kiemelte az ilyen programok nagyon fontosak a település számára.

A koncert előtti percekben még elkaptuk Cozombolis Leonidász Pétert, aki az ország másik feléből érkezett, de számos kellemes emlék köti Téthez és a vármegyéhez is.

Szűcs Judith is kameránk elé állt, videóban mutatjuk meg az énekesnő reakcióit:

 

A Szerencsekoncertek a Hatoslottó megújulását ünneplik. Magyarország második legismertebb számsorsjátéka, 37 év után szeptember 4-én átalakult. Ezentúl a heti egy helyett kétszer vasárnap és csütörtökön sorsolják a nyerő számokat.

 

 

