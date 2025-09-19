1 órája
Téten sztárvendégekkel ünnepelték a hatoslottó megújulását - fotók, videók
Győr-Moson-Sopronban is ellátogatott a Szerencsejáték Zrt. nagyszabású koncertsorozata. A Szerencsekoncertek három fellépővel érkezett Tétre.
Fergeteges koncertet rendeztek Téten. A Szerencsekoncertek eseménysorozat részeként három fellépő: Szűcs Judith, Edgár és a Cozombolis szórakoztatta a közönséget. Az ingyenes koncertsorozatról korábban már beszámoltunk a kisalfold.hu-n.
Szerencsekoncertek 80 helyszínen
A téti koncert annak a több mint 80 ingyenes koncertből álló koncertsorozatnak a része, amelyet a Szerencsejáték Zrt. szervez a Hatoslottó megújulásának megünneplésére.
A szervezők legendás sztárokat és feltörekvő tehetséges előadókat hoznak el a közönségnek figyelve arra, hogy minden korosztály találjon kedvére való zenei programot.
A Szerencsekoncertek Tétre is megérkeztekFotók: Csapó Balázs
Kapcsolódási pont
Tét polgármestere Bencsik Zoltán kiemelte az ilyen programok nagyon fontosak a település számára.
A koncert előtti percekben még elkaptuk Cozombolis Leonidász Pétert, aki az ország másik feléből érkezett, de számos kellemes emlék köti Téthez és a vármegyéhez is.
Szűcs Judith is kameránk elé állt, videóban mutatjuk meg az énekesnő reakcióit:
A Szerencsekoncertek a Hatoslottó megújulását ünneplik. Magyarország második legismertebb számsorsjátéka, 37 év után szeptember 4-én átalakult. Ezentúl a heti egy helyett kétszer vasárnap és csütörtökön sorsolják a nyerő számokat.