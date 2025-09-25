Szent Mihály-napi vásárra várják a beledieket

Szent Mihály-napi rendezvényre várják az érdeklődőket szeptember 26-án, pénteken Beledben a művelődési ház udvarára. A program délután négy órakor kezdődik, fellépnek az óvodások, az Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület, a Fergeteg Néptánc Egyesület, a Paprika Jancsi Bábszínház. Eredményt hirdetnek a Spájzmustra versenyben, és a Hanyi Íjászok közreműködésével tűzgyújtás is lesz. Este tábortűz és sütögetés fokozza a hangulatot.