Szent Mihály-nap

4 órája

Szent Mihály-napi vásárra várják a beledieket

Szent Mihály-napi rendezvényt tartanak Beledben a hétvégén. Várják az érdeklődőket.

Szent Mihály-napi vásárra várják a beledieket

Szent Mihály-napi rendezvényre várják az érdeklődőket szeptember 26-án, pénteken Beledben a művelődési ház udvarára. A program délután négy órakor kezdődik, fellépnek az óvodások, az Ezüstfenyő Nyugdíjas Egyesület, a Fergeteg Néptánc Egyesület, a Paprika Jancsi Bábszínház. Eredményt hirdetnek a Spájzmustra versenyben, és a Hanyi Íjászok közreműködésével tűzgyújtás is lesz. Este tábortűz és sütögetés fokozza a hangulatot.

 

