Szent Mihály Nap Bőnyön - fotók

A helyi önkormányzat, az óvoda, a nyugdíjas és a polgárőr egyesület, valamint a Banai Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület közreműködésével Szent Mihály napi rendezvényt szerveztek. Kézműves és termelői vásár várta az érdeklődőket, ezen kívül többféle kézműves foglalkozás, fajátékok, kukoricás játszótér is színesítette a programot. A szervezők a közösségi élet mellett fontosnak tartják a hagyományok ápolását is. Ezért a rendezvény programjába beillesztettek egy népzenei koncertet és egy néptánc bemutatót is. Késő délután gólyalábas előadás szórakoztatta a kicsiket és nagyokat. A rendezvényt hagyományos tűzgyújtással zárták.