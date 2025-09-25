5 órája
Isten, haza, család! Ezzel a jelmondattal faragják az écsiek a székelykapujukat - galéria
Különleges programra várják az érdeklődőket Écsen, a Cifra Udvarban. A jótékonysági fafaragó programon a résztvevők közelebb kerülhetnek a magyar hagyományokhoz, a rendezvény kiemelt eseménye a székelykapu-faragás.
Kedden kezdődött az az ötnapos program Écsen, a Cifra udvarban, amelynek a középpontjában a székelykapu faragás áll, amit a tervek szerint szombaton fejeznek be.
– A programok között helyet kapott kézműveskedés, kulturális előadások, helyi különlegességek bemutatása, langalló sütés és gasztronómiai élmények is. Az elkészült dísztárgyakat a Sokorói Gálaesten árverezzük el, a bevétellel a közösséget és a helyi értékek megőrzését támogatva – tudtuk meg Vajda Pétertől, az esemény egyik szervezőjétől. – Az écsi lesz a negyedik székelykapu a sokorópátkai, a pannonhalmi és a ravazdi után, amit a helyi közösségek tagjai faragnak.
Kattintson a képre és lapozza végig Csapó Balázs fotós galériáját a remek közösségi programról, a székelykapu-faragásról!
Így faragják az écsiek a székelykapujukatFotók: Csapó Balázs
Az écsi faragáson közel félszázan vettek részt Pethő Sándor faragó mester szakmai vezetése alatt.
– Minden eddigi, közösségi összefogással faragott székelykapu hasonló, de mégis más. Egyik közös pont, hogy az „Isten, haza, család” jelmondat mindegyiken szerepel, és igyekeztünk a településre jellemző sajátosságokat megfaragni. Az écsi kapura például szőlő kerül, utalva a bortermelésre – foglalta össze Pethő Sándor.
– Szombaton három órakor állítjuk fel az écsi rendezvénytéren a székelykaput – közölte az eseményen Szabó Norbert, a település polgármestere.