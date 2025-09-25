Isten, haza, család! Ezzel a jelmondattal faragják az écsiek a székelykapujukat - galéria

Kedden kezdődött az az ötnapos program Écsen, a Cifra udvarban, amelynek a középpontjában a székelykapu faragás áll, amit a tervek szerint szombaton fejeznek be.

Készül a székelykapu Écsen. További fotókért görgessen lejjebb!

Fotó: Csapó Balázs

– A programok között helyet kapott kézműveskedés, kulturális előadások, helyi különlegességek bemutatása, langalló sütés és gasztronómiai élmények is. Az elkészült dísztárgyakat a Sokorói Gálaesten árverezzük el, a bevétellel a közösséget és a helyi értékek megőrzését támogatva – tudtuk meg Vajda Pétertől, az esemény egyik szervezőjétől. – Az écsi lesz a negyedik székelykapu a sokorópátkai, a pannonhalmi és a ravazdi után, amit a helyi közösségek tagjai faragnak.

