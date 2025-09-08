szeptember 8., hétfő

Patrik újra útra kelt a szamarakért - Nyílt nap a szamárfarmon

Címkék#Koszonits Patrik#szamárfarm#Ott vagyunk már Állatvédelmi Alapítvány

Ezúttal országjárásra indult Koszonits Patrik, hogy hírét vigye a szamárfarmnak és adományt gyűjtsön beteg védenceik kezelésére.

Kisalföld.hu

Az augusztus közepén tartott megnyitó után, a terveknek megfelelően kitűzték a szamárfarm következő nyílt napjának dátumát. A látogatók most is találkozhatnak majd a mentett szamarakkal. Patrik pedig újabb útra kelt, ezúttal szamár nélkül, hogy minél több követőjükkel találkozzon és felhívja a figyelmet az Ott vagyunk már? Állatvédelmi Alapítvány céljaira.

szamárfarm
Patrik országjárásra indult, hogy a szamárfarm fejlesztésére és a mentett csacsik kezelésére gyűjtsön támogatásokat.
Forrás: Ott vagyunk már? Állatvédelmi Alapítvány Facebook

Szamárfarm nyílt nap és országjárás

A megnyitóhoz hasonlóan most is ingyenes nyílt nappal várják majd a látogatókat a szamárfarmon szeptember 20-án. A tervek szerint minden hónap harmadik hétvégéjén nyitja majd meg kapuit a rezervátum. A Koszonits család gondozza az állatokat, Patrik pedig a mai napon érkezett el országjárása első állomására Pápára. Reggel a város polgármesterével találkozott, majd a Szent István Római Katolikus Általános Iskola meghívására az intézményben tartott állatvédelmi előadást a fiataloknak. Ebédre egy pecsenyézőbe kapott meghívást délután pedig közösségi találkozót tart a Várkertben. A tervek szerint kedden Veszprémbe, szerdán pedig Siófokra látogat el. Valamint személyesen is találkozik azzal a hölggyel, aki Vagányt az egy éves szamárcsikót szeretné örökbe fogadni.

Az alapítvány oldalán Patrik azt írta, hogy meghívás alapján szeretne minél több településre ellátogatni így örömmel várja az önkormányzatok, iskolák és más intézmények jelentkezését, hogy aztán együtt "csacsoghassanak a csacsikról".

 

A szamárfarm lakóiról és mindennapjairól, valamint a mentésekről Patrikék rendszeresen tudósítanak Facebook, Youtube és Tik Tok csatornájukon.

A szamárfarmot az Ott vagyunk már? Állatvédelmi Alapítványon keresztül lehet támogatni amelynek számlaszáma: 11600006-00000002-01305928

 

 

