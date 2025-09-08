Patrik újra útra kelt a szamarakért - Nyílt nap a szamárfarmon

Az augusztus közepén tartott megnyitó után, a terveknek megfelelően kitűzték a szamárfarm következő nyílt napjának dátumát. A látogatók most is találkozhatnak majd a mentett szamarakkal. Patrik pedig újabb útra kelt, ezúttal szamár nélkül, hogy minél több követőjükkel találkozzon és felhívja a figyelmet az Ott vagyunk már? Állatvédelmi Alapítvány céljaira.

Forrás: Ott vagyunk már? Állatvédelmi Alapítvány Facebook

Szamárfarm nyílt nap és országjárás

A megnyitóhoz hasonlóan most is ingyenes nyílt nappal várják majd a látogatókat a szamárfarmon szeptember 20-án. A tervek szerint minden hónap harmadik hétvégéjén nyitja majd meg kapuit a rezervátum. A Koszonits család gondozza az állatokat, Patrik pedig a mai napon érkezett el országjárása első állomására Pápára. Reggel a város polgármesterével találkozott, majd a Szent István Római Katolikus Általános Iskola meghívására az intézményben tartott állatvédelmi előadást a fiataloknak. Ebédre egy pecsenyézőbe kapott meghívást délután pedig közösségi találkozót tart a Várkertben. A tervek szerint kedden Veszprémbe, szerdán pedig Siófokra látogat el. Valamint személyesen is találkozik azzal a hölggyel, aki Vagányt az egy éves szamárcsikót szeretné örökbe fogadni.

Az alapítvány oldalán Patrik azt írta, hogy meghívás alapján szeretne minél több településre ellátogatni így örömmel várja az önkormányzatok, iskolák és más intézmények jelentkezését, hogy aztán együtt "csacsoghassanak a csacsikról".