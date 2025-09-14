szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

20°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A gasztrofesztiválon bizonyított

47 perce

A legkritikusabb ínyencek is elismerően csettintettek Barbara pannonhalmi finomságaira - fotók

Címkék#Gyimesi Barbara#SVÉT#gasztrofesztivál

A tatai gasztrofesztiválon rengeteg dicséretet zsebelt be a pannonhalmi Gyimesi Barbara házi különlegességeivel. Mutatjuk, milyen volt a SVÉT.

Kisalföld.hu
A legkritikusabb ínyencek is elismerően csettintettek Barbara pannonhalmi finomságaira - fotók

Gyimesi Barbara a tatai SVÉT-en mutatta meg a pannonhalmi különlegességeket. További képekért görgessen a cikk végére!

Fotó: Pannonhalma Provence Levendula

Ezen a hétvégén rendezték meg Tatán hazánk egyik különleges gasztrofesztiválját, a SVÉT nevű programot, ahol az ország különböző pontjain tevékenykedő éttermek séfjei és őstermelők kínálták a legfinomabb ételeiket. A pannonhalmi Gyimesi Barbarát már jól ismerik rendszeres olvasóink: kedvesével gyümölcsöket termesztenek, mézet készítenek, és gyógynövényekből illóolajat állítanak elő birtokukon. Legutóbb azt mutattuk be, hogyan készül a kakukkfűolaj és hogyan ültetnek közösségi összefogással irdatlan mennyiségű borsmentát. Kattintson a kiemelt szavakra és ismerkedjen meg Pannonhalma kis üvegbe zárt nagy csodáival!

gyimesi barbara, svét, pannonhalma, illóolaj
Gyimesi Barbara a tatai SVÉT-en mutatta meg a pannonhalmi különlegességeket. 
Fotó: Pannonhalma Provence Levendula

– Saját portékáinkkal mutatkoztunk be, és egy gyönyörű standdal, amit heteken át terveztem – árulta el Barbara. – Sok dicséretet kaptunk a látogatóktól. Mézeket, gyógynövényes mézeket, virágport, propoliszt, illóolajokat vittünk a tatai fesztiválra. Hajnalban készítettem a kertünkben szedett gyümölcsökből süteményt. Nagy sikert arattak a portékáink – tette hozzá boldogan.

Mint mondta, az eseményre meghívással érkeztek, a Pannónia Kincse Nyitott Porta Hálózat támogatásával vettek részt, képviselve magukat és a nyitott porta közösségüket.

Kattintson a képre és lapozza végig Barbaráék fotóit a SVÉT-ről!

A tatai gasztrofesztiválra érkeztek a pannonhalmi finomságok

Fotók: Pannonhalma Provence Levendula

A SVÉT programról további cikkeket talál a kemma.hu oldalon.

Mi a SVÉT?

Szeptember 13–14-én, Tatán, az Esterházy-kastély parkjában rendezték meg tizenötödik alkalommal azt a gasztronómiai közönségtalálkozót, ahol a minőségi alapanyagok kapták a főszerepet. Kiemelt hangsúlyt kaptak a helyi, kiváló minőségű termékek.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu