1 órája
A legkritikusabb ínyencek is elismerően csettintettek Barbara pannonhalmi finomságaira - fotók
A tatai gasztrofesztiválon rengeteg dicséretet zsebelt be a pannonhalmi Gyimesi Barbara házi különlegességeivel. Mutatjuk, milyen volt a SVÉT.
Gyimesi Barbara a tatai SVÉT-en mutatta meg a pannonhalmi különlegességeket. További képekért görgessen a cikk végére!
Fotó: Pannonhalma Provence Levendula
Ezen a hétvégén rendezték meg Tatán hazánk egyik különleges gasztrofesztiválját, a SVÉT nevű programot, ahol az ország különböző pontjain tevékenykedő éttermek séfjei és őstermelők kínálták a legfinomabb ételeiket. A pannonhalmi Gyimesi Barbarát már jól ismerik rendszeres olvasóink: kedvesével gyümölcsöket termesztenek, mézet készítenek, és gyógynövényekből illóolajat állítanak elő birtokukon. Legutóbb azt mutattuk be, hogyan készül a kakukkfűolaj és hogyan ültetnek közösségi összefogással irdatlan mennyiségű borsmentát. Kattintson a kiemelt szavakra és ismerkedjen meg Pannonhalma kis üvegbe zárt nagy csodáival!
– Saját portékáinkkal mutatkoztunk be, és egy gyönyörű standdal, amit heteken át terveztem – árulta el Barbara. – Sok dicséretet kaptunk a látogatóktól. Mézeket, gyógynövényes mézeket, virágport, propoliszt, illóolajokat vittünk a tatai fesztiválra. Hajnalban készítettem a kertünkben szedett gyümölcsökből süteményt. Nagy sikert arattak a portékáink – tette hozzá boldogan.
Mint mondta, az eseményre meghívással érkeztek, a Pannónia Kincse Nyitott Porta Hálózat támogatásával vettek részt, képviselve magukat és a nyitott porta közösségüket.
Kattintson a képre és lapozza végig Barbaráék fotóit a SVÉT-ről!
A tatai gasztrofesztiválra érkeztek a pannonhalmi finomságokFotók: Pannonhalma Provence Levendula
A SVÉT programról további cikkeket talál a kemma.hu oldalon.
Mi a SVÉT?
Szeptember 13–14-én, Tatán, az Esterházy-kastély parkjában rendezték meg tizenötödik alkalommal azt a gasztronómiai közönségtalálkozót, ahol a minőségi alapanyagok kapták a főszerepet. Kiemelt hangsúlyt kaptak a helyi, kiváló minőségű termékek.