A legkritikusabb ínyencek is elismerően csettintettek Barbara pannonhalmi finomságaira - fotók

Ezen a hétvégén rendezték meg Tatán hazánk egyik különleges gasztrofesztiválját, a SVÉT nevű programot, ahol az ország különböző pontjain tevékenykedő éttermek séfjei és őstermelők kínálták a legfinomabb ételeiket. A pannonhalmi Gyimesi Barbarát már jól ismerik rendszeres olvasóink: kedvesével gyümölcsöket termesztenek, mézet készítenek, és gyógynövényekből illóolajat állítanak elő birtokukon. Legutóbb azt mutattuk be, hogyan készül a kakukkfűolaj és hogyan ültetnek közösségi összefogással irdatlan mennyiségű borsmentát. Kattintson a kiemelt szavakra és ismerkedjen meg Pannonhalma kis üvegbe zárt nagy csodáival!

Gyimesi Barbara a tatai SVÉT-en mutatta meg a pannonhalmi különlegességeket.

Fotó: Pannonhalma Provence Levendula

– Saját portékáinkkal mutatkoztunk be, és egy gyönyörű standdal, amit heteken át terveztem – árulta el Barbara. – Sok dicséretet kaptunk a látogatóktól. Mézeket, gyógynövényes mézeket, virágport, propoliszt, illóolajokat vittünk a tatai fesztiválra. Hajnalban készítettem a kertünkben szedett gyümölcsökből süteményt. Nagy sikert arattak a portékáink – tette hozzá boldogan.

Mint mondta, az eseményre meghívással érkeztek, a Pannónia Kincse Nyitott Porta Hálózat támogatásával vettek részt, képviselve magukat és a nyitott porta közösségüket.

Kattintson a képre és lapozza végig Barbaráék fotóit a SVÉT-ről!