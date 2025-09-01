Apró, ám annál fontosabb lépésen múlik a finom sütőtök – Őstermelőt kérdeztünk

– Meleg volt a nyár, jól termett a sütőtök, igaz, volt vele munka, gyakran öntöztük. Akinek nincs kútja, nem tudta öntözni, le is égett annak – mondja a győri Vásárcsarnok pultja mögül kiszolgálás közben Laknerné Kati. – Az édesanyák már nagyon várták, a kisbabák egyik első szilárd étele az anyatej vagy tápszer után. 590 forint nálunk darabja, tavaly is ennyibe került. Olcsóbb nem lesz, de drágább sem. Ez is valami manapság, nem igaz?

Kincsesné Szabó Ibolya őstermelő szerint is kiváló az idei sütőtöktermés, nála 890 forintba kerül darabja.

Fotó: Csapó Balázs

A koroncói őstermelő tapasztalata szerint az idősebbek jobban szeretik a kerek, szürkés árnyalatú nagydobosi fajtájú sütőtököt.

– Az ő gyerekkorukban ez a fajta volt, így ezt szerették meg. Erre még picit várni kell, meg kell csípnie a dérnek, akkor érik be ez a fajta. Ezt a narancssárga, orange tököt a fagyok előtt összeszedjük – bök a pulton halomban álló tökökre.

A sütőtök sütése nem gond többé

Laknerné Kati adott ötletet a sütésre: feldarabolás után a tököt süssük addig, míg kifolyik a leve, aztán öntsük le róla. Így nem keletkezik pára, finomabb lesz.

– A jó tökre nem kell méz! – állítja az őstermelő. – Persze tehetünk rá, de az érett, édes tökre felesleges.

