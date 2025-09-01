2 órája
Apró, ám annál fontosabb lépésen múlik a finom sütőtök – Őstermelőt kérdeztünk
A meleg nyár a szokottnál előbb érlelte aranysárgára a megyei sütőtököket. Mennyi pénzt kell a pulton hagynunk, hogy sütőtököt süssünk otthon? Drágul az őszi kedvenc vagy pont fordítva? Ahogy haladunk az őszbe, olcsóbb lesznek a sütőtök? Megkérdeztük és tippet kaptunk a sütőtök sütése témában is.
– Meleg volt a nyár, jól termett a sütőtök, igaz, volt vele munka, gyakran öntöztük. Akinek nincs kútja, nem tudta öntözni, le is égett annak – mondja a győri Vásárcsarnok pultja mögül kiszolgálás közben Laknerné Kati. – Az édesanyák már nagyon várták, a kisbabák egyik első szilárd étele az anyatej vagy tápszer után. 590 forint nálunk darabja, tavaly is ennyibe került. Olcsóbb nem lesz, de drágább sem. Ez is valami manapság, nem igaz?
A koroncói őstermelő tapasztalata szerint az idősebbek jobban szeretik a kerek, szürkés árnyalatú nagydobosi fajtájú sütőtököt.
– Az ő gyerekkorukban ez a fajta volt, így ezt szerették meg. Erre még picit várni kell, meg kell csípnie a dérnek, akkor érik be ez a fajta. Ezt a narancssárga, orange tököt a fagyok előtt összeszedjük – bök a pulton halomban álló tökökre.
A sütőtök sütése nem gond többé
Laknerné Kati adott ötletet a sütésre: feldarabolás után a tököt süssük addig, míg kifolyik a leve, aztán öntsük le róla. Így nem keletkezik pára, finomabb lesz.
– A jó tökre nem kell méz! – állítja az őstermelő. – Persze tehetünk rá, de az érett, édes tökre felesleges.
