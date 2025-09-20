szeptember 20., szombat

Friderika névnap

28°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Álláspont

32 perce

Miért félünk a sötétben?

Címkék#árnyék#nap#táj#szörny#tükör#fény

Az ősz beköszöntével a fény egyre rövidebb időre marad velünk. A sötétségben pedig árnyak lapulnak.

Schuller Vivien Csenge

Az ősz beköszöntével a fény egyre rövidebb időre marad velünk. A nap korán nyugovóra tér, és a délutánból hirtelen lesz este, mintha valaki egyetlen mozdulattal oltaná el a világot. A fák árnyékai megnyúlnak, az utcák elcsendesednek, és a fények hiánya egyszerre idéz elő nyugalmat és nyugtalanságot. Talán ezért van, hogy ősszel felerősödik bennünk a sötétségtől való ősi félelem is.

sötétség
Nem csak a sötétség fizikai valójától félünk. Fotó: Shutterstock

Mit rejt a sötétség?

A sötét nem csupán fizikai jelenség. Nemcsak a napsugarak hiánya, hanem egyfajta tükör is, amelyben saját gondolataink, szorongásaink köszönnek vissza. Ott, ahol a szem már nem lát, a képzelet veszi át az uralmat, és sokszor kegyetlenebb formákat rajzol, mint amilyenek a valóságban léteznek. A gyerekkori félelmeink — az ágy alatti szörnyek, a zárt ajtó mögötti ismeretlen — felnőttként sem tűnnek el teljesen. Csak átalakulnak: bizonytalanság, magány, jövőtől való rettegés alakját öltik.

Az ősz különösen kegyetlen tanítómester ebben. A lehulló levelek a mulandóságra figyelmeztetnek, a köd pedig úgy ül a tájra, mintha el akarná fedni előlünk a világot. És miközben kint egyre nagyobb a sötétség, belül is érezzük, hogy vannak részeink, amelyek árnyékban maradtak, amelyekről nem szívesen beszélünk. A félelem talán nem is magától a feketeségtől ered, hanem attól, hogy benne nincs kapaszkodónk, nincs kontrollunk, és kénytelenek vagyunk szembenézni azzal, amit eddig elrejteni próbáltunk.

A sötétben nem csak az ismeretlen lapul, hanem a legbelsőbb önmagunk is. Ezért félünk tőle. Mert amikor a világ elnémul, és a fények kihunynak, egyedül maradunk a gondolatainkkal és azok sokszor félelmetesebbek, mint bármi, amit a sötétség valaha is rejthetne. Hiszen mi a legijesztőbb kérdés, ami felmerülhet bennünk? Kik vagyunk, ha senki sem lát minket, és mire vagyunk képesek, ha igazán félünk.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu