Miért félünk a sötétben?

Az ősz beköszöntével a fény egyre rövidebb időre marad velünk. A nap korán nyugovóra tér, és a délutánból hirtelen lesz este, mintha valaki egyetlen mozdulattal oltaná el a világot. A fák árnyékai megnyúlnak, az utcák elcsendesednek, és a fények hiánya egyszerre idéz elő nyugalmat és nyugtalanságot. Talán ezért van, hogy ősszel felerősödik bennünk a sötétségtől való ősi félelem is.

Nem csak a sötétség fizikai valójától félünk. Fotó: Shutterstock

Mit rejt a sötétség?

A sötét nem csupán fizikai jelenség. Nemcsak a napsugarak hiánya, hanem egyfajta tükör is, amelyben saját gondolataink, szorongásaink köszönnek vissza. Ott, ahol a szem már nem lát, a képzelet veszi át az uralmat, és sokszor kegyetlenebb formákat rajzol, mint amilyenek a valóságban léteznek. A gyerekkori félelmeink — az ágy alatti szörnyek, a zárt ajtó mögötti ismeretlen — felnőttként sem tűnnek el teljesen. Csak átalakulnak: bizonytalanság, magány, jövőtől való rettegés alakját öltik.

Az ősz különösen kegyetlen tanítómester ebben. A lehulló levelek a mulandóságra figyelmeztetnek, a köd pedig úgy ül a tájra, mintha el akarná fedni előlünk a világot. És miközben kint egyre nagyobb a sötétség, belül is érezzük, hogy vannak részeink, amelyek árnyékban maradtak, amelyekről nem szívesen beszélünk. A félelem talán nem is magától a feketeségtől ered, hanem attól, hogy benne nincs kapaszkodónk, nincs kontrollunk, és kénytelenek vagyunk szembenézni azzal, amit eddig elrejteni próbáltunk.

A sötétben nem csak az ismeretlen lapul, hanem a legbelsőbb önmagunk is. Ezért félünk tőle. Mert amikor a világ elnémul, és a fények kihunynak, egyedül maradunk a gondolatainkkal és azok sokszor félelmetesebbek, mint bármi, amit a sötétség valaha is rejthetne. Hiszen mi a legijesztőbb kérdés, ami felmerülhet bennünk? Kik vagyunk, ha senki sem lát minket, és mire vagyunk képesek, ha igazán félünk.