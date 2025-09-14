Soproni Szüreti Napok: fergeteges hangulat a második napon - fotók

A programot a Dívák nyitották, akiknek előadása azonnal elvarázsolta a közönséget, megalapozva az este alaphangját. Őket követte a Duckshell, akik gondoskodtak róla, hogy senki ne maradjon mozdulatlan – a bulihangulat hamar magával sodorta a látogatókat.

Soproni Szüreti Napok: zene, bor és kacagás töltötte be a teret a városban. Fotó: Rombai Péter

Soproni Szüreti Napok: ilyen volt a második nap

Nemcsak a zene gondoskodott a jókedvről: Mogács Dániel stand-up estje hatalmas derültséget váltott ki, nevetésekkel telítve meg a kertet. Később a Galaxisok szállította a közönséget egy különleges zenei utazásra, amelyet sokan még sokáig emlegetni fognak.