Bor és ünnep

1 órája

Soproni Szüreti Napok: fergeteges hangulat a második napon - fotók

Címkék#Erzsébet-kert#Szüreti Napok#Sopron

A Soproni Szüreti Napok második napja igazi élménykavalkádot kínált mindazoknak, akik ellátogattak az Erzsébet-kertbe. A park már a délutáni órákban megtelt vidám társaságokkal, családokkal és barátokkal, a színpadok és a zenepavilon környékén pedig hamar magával ragadó hangulat alakult ki.

Varga Henrietta

A programot a Dívák nyitották, akiknek előadása azonnal elvarázsolta a közönséget, megalapozva az este alaphangját. Őket követte a Duckshell, akik gondoskodtak róla, hogy senki ne maradjon mozdulatlan – a bulihangulat hamar magával sodorta a látogatókat.

soproni szüreti napok
Soproni Szüreti Napok: zene, bor és kacagás töltötte be a teret a városban. Fotó: Rombai Péter

Soproni Szüreti Napok: ilyen volt a második nap

Nemcsak a zene gondoskodott a jókedvről: Mogács Dániel stand-up estje hatalmas derültséget váltott ki, nevetésekkel telítve meg a kertet. Később a Galaxisok szállította a közönséget egy különleges zenei utazásra, amelyet sokan még sokáig emlegetni fognak.

Soproni Szüreti Napok - a második nap

Fotók: Rombai Péter

Az est zárásaként a Hound Dogs lépett színpadra, akik lendületes és energikus koncerttel tették fel a koronát a napra. A közönség tombolt, a zenekar pedig méltó módon búcsúztatta a szüreti ünnep második napját.

 

