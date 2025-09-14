3 órája
Soproni Szüreti Napok: fergeteges hangulat a második napon - fotók
A Soproni Szüreti Napok második napja igazi élménykavalkádot kínált mindazoknak, akik ellátogattak az Erzsébet-kertbe. A park már a délutáni órákban megtelt vidám társaságokkal, családokkal és barátokkal, a színpadok és a zenepavilon környékén pedig hamar magával ragadó hangulat alakult ki.
A programot a Dívák nyitották, akiknek előadása azonnal elvarázsolta a közönséget, megalapozva az este alaphangját. Őket követte a Duckshell, akik gondoskodtak róla, hogy senki ne maradjon mozdulatlan – a bulihangulat hamar magával sodorta a látogatókat.
Soproni Szüreti Napok: ilyen volt a második nap
Nemcsak a zene gondoskodott a jókedvről: Mogács Dániel stand-up estje hatalmas derültséget váltott ki, nevetésekkel telítve meg a kertet. Később a Galaxisok szállította a közönséget egy különleges zenei utazásra, amelyet sokan még sokáig emlegetni fognak.
Soproni Szüreti Napok - a második napFotók: Rombai Péter
Az est zárásaként a Hound Dogs lépett színpadra, akik lendületes és energikus koncerttel tették fel a koronát a napra. A közönség tombolt, a zenekar pedig méltó módon búcsúztatta a szüreti ünnep második napját.