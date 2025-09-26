szeptember 26., péntek

Hétvégi túraajánló

2 órája

A legszebb kilátókhoz visz el ez a teljesítménytúra

Címkék#természetjáró#teljesítménytúra#túra

A Győri Vasutas Természetjáró Egyesület szeptember 28-án, vasárnap teljesítménytúrát szervez a Pannonhalmi-dombságban. A sokorói kilátókat te is megcsodálhatod.

Kisalföld.hu
A legszebb kilátókhoz visz el ez a teljesítménytúra

A nyúli Lila-hegyi kilátóból lélegzetelállító látvány tárul a szemed elé.

Fotó: Csapó Balázs

A túrákat 10, 15, 20 és 50 km-es távokon rendezik meg Győrújbarát – Nyúl környékén, melyekre a rajthelyen történő nevezéssel lehet indulni és a kijelölt távon kell végig haladni az ellenőrzőpontok felkeresésével. A sokorói kilátók túráján  szintidőn belül kell beérkezni a célba a rajtban kapott igazolólappal.

Sokorói kilátók
Sokorói kilátókat vesznek célba a túrázók. Forrás: Győri Vasutas Természetjáró Egyesület közösségi oldala

Sokorói kilátók teljesítménytúra

A nevezési díj fejében szerény ellátást (frissítő, zsíros kenyér, édesség) biztosítanak, és a teljesítők szép oklevelet és kitűzőt is átvehetnek a célban.

  • A 10 km-es családi távot 8-11 óra, 
  • a 15 és 20 km-es távot 7-10 óra között indítják Győrújbarát, Ildi Presszótól. 

Mindegyik túra változatos útvonalon vezet végig, útközben több kilátóból is élvezhetjük a szép kilátást.

  • Az 50 km-es versenytáv Győrújbarátról a Gyermektábor – Jánosháza Vadászház – Ravazdi kilátó - Illaki-erdő – Pannonhalma, Boldog Mór kilátó – Écs – Nyúli kilátó útvonalon halad majd a cél felé. Indítása: 7-8 óra között.

A körtúrákon a célba érkezés is Győrújbaráton lesz.

A túraprogramot eső esetén is megrendezik. Bővebb felvilágosítást a szervezők adnak és a részletes tájékoztató a Győri Vasutas Természetjáró Egyesület honlapján olvasható.

Elérhetőségek

Tel.: 70/258-5098
E-mail: [email protected]

Augusztusban egy szintén csodálatos látképpel kecsegtető túrára csábítottuk olvasóinkat.

 

