A legszebb kilátókhoz visz el ez a teljesítménytúra
A Győri Vasutas Természetjáró Egyesület szeptember 28-án, vasárnap teljesítménytúrát szervez a Pannonhalmi-dombságban. A sokorói kilátókat te is megcsodálhatod.
A nyúli Lila-hegyi kilátóból lélegzetelállító látvány tárul a szemed elé.
Fotó: Csapó Balázs
A túrákat 10, 15, 20 és 50 km-es távokon rendezik meg Győrújbarát – Nyúl környékén, melyekre a rajthelyen történő nevezéssel lehet indulni és a kijelölt távon kell végig haladni az ellenőrzőpontok felkeresésével. A sokorói kilátók túráján szintidőn belül kell beérkezni a célba a rajtban kapott igazolólappal.
Sokorói kilátók teljesítménytúra
A nevezési díj fejében szerény ellátást (frissítő, zsíros kenyér, édesség) biztosítanak, és a teljesítők szép oklevelet és kitűzőt is átvehetnek a célban.
- A 10 km-es családi távot 8-11 óra,
- a 15 és 20 km-es távot 7-10 óra között indítják Győrújbarát, Ildi Presszótól.
Mindegyik túra változatos útvonalon vezet végig, útközben több kilátóból is élvezhetjük a szép kilátást.
- Az 50 km-es versenytáv Győrújbarátról a Gyermektábor – Jánosháza Vadászház – Ravazdi kilátó - Illaki-erdő – Pannonhalma, Boldog Mór kilátó – Écs – Nyúli kilátó útvonalon halad majd a cél felé. Indítása: 7-8 óra között.
A körtúrákon a célba érkezés is Győrújbaráton lesz.
A túraprogramot eső esetén is megrendezik. Bővebb felvilágosítást a szervezők adnak és a részletes tájékoztató a Győri Vasutas Természetjáró Egyesület honlapján olvasható.
Elérhetőségek
Tel.: 70/258-5098
E-mail: [email protected]
Augusztusban egy szintén csodálatos látképpel kecsegtető túrára csábítottuk olvasóinkat.
