Sok-sok kisbaba született hétfőn Győrben

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Sok-sok kisbaba született hétfőn Győrben

Szeptember 29-én születtek:

Győrben: Benke Luca (Tényő), Csorba Elena (Enese), Kiss Nolen (Osli), Nagy Benett Szilveszter (Ikrény), Márczis Ádám (Pér), Juhász Nilla Réka (Győr), Kiss Anna (Kunsziget), Németh Dávid (Szentgotthárd), Pénzes Erik (Győr), Rácz Zsombor Csaba (Győrladamér).

 

