Megjöttünk
42 perce
Sok-sok kisbaba született hétfőn Győrben
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Forrás: pexels.com
Szeptember 29-én születtek:
Győrben: Benke Luca (Tényő), Csorba Elena (Enese), Kiss Nolen (Osli), Nagy Benett Szilveszter (Ikrény), Márczis Ádám (Pér), Juhász Nilla Réka (Győr), Kiss Anna (Kunsziget), Németh Dávid (Szentgotthárd), Pénzes Erik (Győr), Rácz Zsombor Csaba (Győrladamér).
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre