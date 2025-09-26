Megjöttünk
23 perce
Négy kisbaba született csütörtökön Győrben
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Forrás: pexels.com
Szeptember 25-én születtek:
Győrben: Nagy Emese Lilla (Győr), Kőhalmi Anna (Győr), Sallai Ádám (Győr), Szabó Zente (Győr).
