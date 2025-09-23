Megjöttünk
35 perce
Sok-sok kisbaba született a napokban Sopronban
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Fotó: Shutterstock
Szeptember 21-én született: Csontos Zalán (Fertőrákos)
Szeptember 22-én születtek: Hapák Alíz (Sopron), Péntek Miron (Szárföld), Kovács Liliána (Kapuvár)
