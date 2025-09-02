Megjöttünk
1 órája
Sok-sok kisbaba született a napokban Sopronban
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Fotó: Shutterstock
Augusztus 27-én születtek: Kótai Kemál Zalán (Fertőrákos), Kozub Endre (Sopron)
Augusztus 28-án született: Pozsgai Vilmos (Sopron)
Augusztus 29-én született: Sebők Dóra (Sopron)
Augusztus 31-én születtek: Hancz Botond (Osli), Kocsis Kornél (Sopron), Horváth Marcell (Kapuvár)
Megjöttünk
- Ők születtek szeptember elsején Győrben és Mosonmagyaróváron
- Rengeteg kisbaba született a hétvégén Győrben és Mosonmagyaróváron
- Elbűvölő neveket kaptak a csütörtökön született kisbabák Győrben és Mosonmagyaróváron
- Győrben kislány, Mosonmagyaróváron kisfiúk születtek szerdán
- Hét baba született három nap alatt Sopronban
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre