Megjöttünk

1 órája

Sok-sok kisbaba született a napokban Sopronban

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Sok-sok kisbaba született a napokban Sopronban

Augusztus 27-én születtek: Kótai Kemál Zalán (Fertőrákos), Kozub Endre (Sopron)

Augusztus 28-án született: Pozsgai Vilmos (Sopron)

Augusztus 29-én született: Sebők Dóra (Sopron)

Augusztus 31-én születtek: Hancz Botond (Osli), Kocsis Kornél (Sopron), Horváth Marcell (Kapuvár) 

Megjöttünk

