Sok-sok kisbaba született a hétvégén Győrben és Mosonmagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Szeptember 19-én születtek:
Győrben: Veszprémi Luca (Rábapordány), Kozsán Milos Gergely (Győr), Kovács Hunor Kornél (Bakonyszentlászló), Babos Janka Gréta (Rábapatona)
Mosonmagyaróváron: Szalai Alíz (Dunasziget), Winkler Zádor (Kimle), Kompis Noel (Mosonszentmiklós)
Szeptember 20-án születtek:
Győrben: Frank Róza (Mosonszentmiklós), Imreh Noel (Mosonszentmiklós), Szűcs Vince Milán (Győr)
