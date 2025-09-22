szeptember 22., hétfő

Sok-sok kisbaba született a hétvégén Győrben és Mosonmagyaróváron

Címkék#Győr#Mosonmagyaróvár#kórház

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Kisalföld.hu
Sok-sok kisbaba született a hétvégén Győrben és Mosonmagyaróváron

Fotó: Shutterstock

Szeptember 19-én születtek:

Győrben: Veszprémi Luca (Rábapordány), Kozsán Milos Gergely (Győr), Kovács Hunor Kornél (Bakonyszentlászló), Babos Janka Gréta (Rábapatona)

Mosonmagyaróváron: Szalai Alíz (Dunasziget), Winkler Zádor (Kimle), Kompis Noel (Mosonszentmiklós)

Szeptember 20-án születtek:

Győrben: Frank Róza (Mosonszentmiklós), Imreh Noel (Mosonszentmiklós), Szűcs Vince Milán (Győr)

