Megjöttünk

Sok-sok kisbaba született a hétvégén Győrben és Mosonmagyaróváron

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Kisalföld.hu
Sok-sok kisbaba született a hétvégén Győrben és Mosonmagyaróváron

Forrás: Shutterstock

Szeptember 5-én születtek:

Győrben: Bári Kincső (Pannonhalma), Böősi Lőrinc (Ásványráró), Kóródi Flóra (Kapuvár), Horváth Dávid (Nyúl), Horváth Dóra (Nyúl).

Mosonmagyaróváron: Buriján-Kardos Kolen (Dunasziget), Mitró Hanna (Mosonmagyaróvár).

Szeptember 6-án születtek:

Mosonmagyaróváron: Koczán Kolos Zoltán (Mosonmagyaróvár), Bálint Zoé (Mosonmagyaróvár), Vargyas Boglárka (Jánossomorja).

Szeptember 7-én születtek:

Győrben: Bertha Gergely (Beled).

Mosonmagyaróváron: Molnár Milli Dalma (Abda).

 

