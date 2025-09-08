Megjöttünk
2 órája
Sok-sok kisbaba született a hétvégén Győrben és Mosonmagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Forrás: Shutterstock
Szeptember 5-én születtek:
Győrben: Bári Kincső (Pannonhalma), Böősi Lőrinc (Ásványráró), Kóródi Flóra (Kapuvár), Horváth Dávid (Nyúl), Horváth Dóra (Nyúl).
Mosonmagyaróváron: Buriján-Kardos Kolen (Dunasziget), Mitró Hanna (Mosonmagyaróvár).
Szeptember 6-án születtek:
Mosonmagyaróváron: Koczán Kolos Zoltán (Mosonmagyaróvár), Bálint Zoé (Mosonmagyaróvár), Vargyas Boglárka (Jánossomorja).
Szeptember 7-én születtek:
Győrben: Bertha Gergely (Beled).
Mosonmagyaróváron: Molnár Milli Dalma (Abda).
Megjöttünk
- Három apróság sírt fel a soproni kórházban szeptember 4-én
- Fiúk születtek csütörtökön Győrben és Magyaróváron
- Három kisfiú és egy kislány született két nap alatt Sopronban
- Csak kislányok születtek szerdán Győrben, különleges neveket kaptak
- Három kislány és egy kisfiú sírt fel kedden Győrben és Óváron
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre