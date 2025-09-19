Megjöttünk
1 órája
Sok-sok csöppség született a napokban Sopronban
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Fotó: Shutterstock
Szeptember 17-én született: Hajtó Patrik (Újkér)
Szeptember 18-án születtek: Széplaki-Horváth Szofi (Fertőhomok), Magyar Marcell (Kapuvár), Schaul Elizabet (Sopron)
