Hullámok hátán utazhattak a győri látássérültek – rengeteg fotóval

– A hajózás, a hullámzás, a szél, a hajó zaja a vakok és gyengén látók számára is érzékelhető és élvezhető – kezdte a Lenzsér Jánosné, a Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének vezetője. – A sétahajózás nemcsak a látóknak élmény!

Sétahajózás előtt a látássérült csapat.

Fotó: Lenzsér Jánosné

Idegenvezető segített abban, hogy azok is el tudják képzelni a környezetünket hajózás közben, akik egyáltalán nem látnak. Azok a tagjaink, akik korábban láttak, könnyebben elképzelik, de mindannyiunk számára óriási élményt adott a hajózás

– osztotta meg tapasztalatait a közel félszáz társa nevében Lenzsér Jánosné, Kati.

Elmondta, hogy a Rába és a Duna győri szakaszán megvalósult sétahajózás a Pro Filii Alapítvány támogatásával jött létre. A sétahajózáson az értelmileg és fizikailag akadályozott gyerekek győri intézményének, a Bárczi Gusztáv Iskolának a látássérült diákjai is részt vettek.

