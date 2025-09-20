szeptember 20., szombat

Ringat a víz

19 perce

Hullámok hátán utazhattak a győri látássérültek – rengeteg fotóval

Címkék#Pro Filii Alapítvány#sétahajózás#Lenzsér Jánosné

Közel félszáz látássérült ringatózhatott egy alapítvány jóvoltából a Rába és a Duna győri szakaszán. Milyen érzés a látás képessége nélkül hajózni? Megkérdeztük. Sok fotót hoztunk a nem mindennapi programról, a látássérültek sétahajózásról.

Pardavi Mariann

– A hajózás, a hullámzás, a szél, a hajó zaja a vakok és gyengén látók számára is érzékelhető és élvezhető – kezdte a Lenzsér Jánosné, a Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének vezetője. – A sétahajózás nemcsak a látóknak élmény!

sétahajózás, látássérült, vak, hajó
Sétahajózás előtt a látássérült csapat. 
Fotó: Lenzsér Jánosné

Idegenvezető segített abban, hogy azok is el tudják képzelni a környezetünket hajózás közben, akik egyáltalán nem látnak. Azok a tagjaink, akik korábban láttak, könnyebben elképzelik, de mindannyiunk számára óriási élményt adott a hajózás 

– osztotta meg tapasztalatait a közel félszáz társa nevében Lenzsér Jánosné, Kati.

Elmondta, hogy a Rába és a Duna győri szakaszán megvalósult sétahajózás a Pro Filii Alapítvány támogatásával jött létre. A sétahajózáson az értelmileg és fizikailag akadályozott gyerekek győri intézményének, a Bárczi Gusztáv Iskolának a látássérült diákjai is részt vettek. 

Kattintson a képekre, és lapozza végig a galériát a sétahajózásról!

Győrben sétahajóztak a látássérültek

Fotók: Lenzsér Jánosné

 

