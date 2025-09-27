szeptember 27., szombat

Jól ismeri Sajdik Ferenc mesefiguráit? - Kvízünkben tesztelheti tudását

Sajdik Ferenc, a Nemzet Művésze címmel is kitüntetett grafikus kezéből szeptember 19-én örökre kihullott a ceruza. A grafikus munkái nyomán számos legendás, halhatatlan mesehős, köztük Gombóc Artúr, Pom-Pom és Picur kelt életre. Az ikonikus mesékből készült kvízzel idézzük meg Sajdik Ferenc munkásságának egy szeletét.

Kisalföld.hu

Sajdik Ferenc a magyar grafika egyik legendás alakja hagyott itt bennünket. Az ország a Ludas Matyi vicclap hasábjain ismerkedhetett meg először munkáival. Több generáció gyerekkorát fémjelezték rajzai, legismertebb mese illusztrációi a Pom-pom meséi és a Nagy ho-ho-horgász. A két sorozat a MédiaKlikk oldalán ingyenesen megnézhető. 

Sajdik Ferenc kvíz mese
Sajdik Ferencre az ikonikus retró mesékből készült kvízzel emlékezünk.

Sajdik Ferencre emlékezünk kvízünkkel

Az alkotóra az ikonikus retró mesékből készült kvízzel emlékezünk.

Töltsd ki kvízünket: 

1.
Miért nem tud horgászni a nagy ho-ho-horgász a mese második évadában?
2.
Mihez hasonlít leginkább Pom-pom, amikor az ágon ül?
3.
Hogy hívja a nagy ho-ho-horgászt, hűséges kukac társa?
4.
Miért kellett elköltöznie Gombóc Artúrnak?
5.
Mit adott a nagy ho-ho-ho horgász nászajándékba a Főkukacnak?
6.
Mi lóg ki Picur táskájából a Pom-pom meséiben?
7.
A nagy ho-ho-horgász egyszer kifogott egy halat. Mit tett vele?
8.
Mivel sikerült felvidítani a Szomorú Szamovár?
