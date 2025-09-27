3 órája
Jól ismeri Sajdik Ferenc mesefiguráit? - Kvízünkben tesztelheti tudását
Sajdik Ferenc, a Nemzet Művésze címmel is kitüntetett grafikus kezéből szeptember 19-én örökre kihullott a ceruza. A grafikus munkái nyomán számos legendás, halhatatlan mesehős, köztük Gombóc Artúr, Pom-Pom és Picur kelt életre. Az ikonikus mesékből készült kvízzel idézzük meg Sajdik Ferenc munkásságának egy szeletét.
Sajdik Ferenc a magyar grafika egyik legendás alakja hagyott itt bennünket. Az ország a Ludas Matyi vicclap hasábjain ismerkedhetett meg először munkáival. Több generáció gyerekkorát fémjelezték rajzai, legismertebb mese illusztrációi a Pom-pom meséi és a Nagy ho-ho-horgász. A két sorozat a MédiaKlikk oldalán ingyenesen megnézhető.
Sajdik Ferencre emlékezünk kvízünkkel
Az alkotóra az ikonikus retró mesékből készült kvízzel emlékezünk.
Töltsd ki kvízünket: