Jól ismeri Sajdik Ferenc mesefiguráit? - Kvízünkben tesztelheti tudását

Sajdik Ferenc a magyar grafika egyik legendás alakja hagyott itt bennünket. Az ország a Ludas Matyi vicclap hasábjain ismerkedhetett meg először munkáival. Több generáció gyerekkorát fémjelezték rajzai, legismertebb mese illusztrációi a Pom-pom meséi és a Nagy ho-ho-horgász. A két sorozat a MédiaKlikk oldalán ingyenesen megnézhető.

Sajdik Ferencre emlékezünk kvízünkkel

