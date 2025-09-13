Rotary klub Mosonmagyaróváron: harminc éve a jószolgálat jegyében - fotók

Mint elmondta, a mosonmagyaróvári Rotary kiemelten foglalkozik a társadalmi szolidaritással, szociális támogatással, oktatási kezdeményezésekkel, fiatal tehetségek támogatásával, környezetvédelmi akciókkal, fenntarthatósági projektekkel. Tavaly közel 4500 ismeretterjesztő könyvet osztottak ki a térség általános iskoláiban, több jótékonysági eseményt szerveztek. Együttműködnek a Lions Club Mosonmagyaróvár tagjaival éves szinten adománygyűjtés és közösségi programok keretében. Emellett rendeznek civil és baráti közösségi eseményeket, melyek a klub belső kohézióját és a nyílt társadalmi kapcsolatokat is erősítik. Nemrég adták át a villogó zebra projektet és tanösvényt alakítottak ki a Rudolf-ligetben.

Dr. Galgóczy Béla hozzátette: közeljövőben támogatni kívánják a zeneiskolát, és a győrújbaráti klubbal karöltve 15 iskolában a diákok vitafejlesztéséhez járulnak hozzá.

Az ünnepi eseményen tiszteletét tette Molnár Júlia, Rotary-kormányzó – aki kiemelte, már két kormányzót adott a helyi klub dr. Csóka Imre és Gondár György személyében – és Boronkayné Görzsöny Éva, a Lions Klubok Magyarországi Szövetségének kormányzója. Mosonmagyaróvár nevében Szabó Miklós polgármester mondott köszönetet a hosszú évek együttműködéséért, a városnak nyújtott különféle támogatásokért, együttgondolkodásért.