szeptember 13., szombat

Kornél névnap

25°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közösség

50 perce

Rotary klub Mosonmagyaróváron: harminc éve a jószolgálat jegyében - fotók

Címkék#mosonmagyaróvári#győrújbaráti#alapérték#Dr Galgóczy Béla

Fennállása harmincadik évét ünnepli idén a Rotary Club Mosonmagyaróvár, míg a világszervezet idén 100 éves Magyarországon. Mindkét jeles évfordulóra megemlékeztek a Rotary Charter-ünnepségén a magyaróvári vár lovagtermében.

Mészely Réka

A Rotary Club Mosonmagyaróvár 1993-ban alakult, tehát idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. A klub tagjai azóta is elkötelezetten képviselik a Rotary „Service Above Self” (önkéntesség a közösségért) elvét.

Ünnepel a mosonmagyaróvári Rotary, idén 30 éves a klub. Fotó: Kerekes István

Rotary a közösségért

– Dr. Juhász Gábor, dr. Neményi Miklós és dr. Schmidt Rezső kezdeményezésére, 24 taggal alakult meg a mödlingi Rotary klub támogatásával a klubunk. Jelenleg még két alapító tag tevékenykedik köreinkben, változott a tagság, ám az alapértékek megmaradtak – emelte ki érdeklődésünkre dr. Galgóczy Béla, aki harmadszorra tölti be az elnöki tisztséget a mosonmagyaróvári szervezetben. 

Ünnepel a mosonmagyaróvári Rotary, idén 30 éves a klub

Fotók: Kerekes István

Mint elmondta, a mosonmagyaróvári Rotary kiemelten foglalkozik a társadalmi szolidaritással, szociális támogatással, oktatási kezdeményezésekkel, fiatal tehetségek támogatásával, környezetvédelmi akciókkal, fenntarthatósági projektekkel. Tavaly közel 4500 ismeretterjesztő könyvet osztottak ki a térség általános iskoláiban, több jótékonysági eseményt szerveztek. Együttműködnek a Lions Club Mosonmagyaróvár tagjaival éves szinten adománygyűjtés és közösségi programok keretében. Emellett rendeznek civil és baráti közösségi eseményeket, melyek a klub belső kohézióját és a nyílt társadalmi kapcsolatokat is erősítik. Nemrég adták át a villogó zebra projektet és tanösvényt alakítottak ki a Rudolf-ligetben.

Dr. Galgóczy Béla hozzátette: közeljövőben támogatni kívánják a zeneiskolát, és a győrújbaráti klubbal karöltve 15 iskolában a diákok vitafejlesztéséhez járulnak hozzá.

Az ünnepi eseményen tiszteletét tette Molnár Júlia, Rotary-kormányzó – aki kiemelte, már két kormányzót adott a helyi klub dr. Csóka Imre és Gondár György személyében – és Boronkayné Görzsöny Éva, a Lions Klubok Magyarországi Szövetségének kormányzója. Mosonmagyaróvár nevében Szabó Miklós polgármester mondott köszönetet a hosszú évek együttműködéséért, a városnak nyújtott különféle támogatásokért, együttgondolkodásért.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu