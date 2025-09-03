A Traubi után újra kapható a klasszikus RÓNA üdítő is

A RÓNA az 1970-es és 1980-as években az egyik legnépszerűbb hazai üdítőitalnak számított, és évtizedeken át meghatározó szereplője volt a magyar italpiacnak. Az újra piacra kerülő RÓNA üdítő termékek, a klasszikus ízekben – kóla és narancs – érhetők el, 2 literes PET-palackos kiszerelésben.

RÓNA üdítő - a klasszikus sokak számára a nyolcvanas évek mindennapjainak része volt.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

RÓNA üdítő: ismét a piacon a klasszikus

A visszatérés célja, hogy a retró termékek iránti megnövekedett keresletet kiszolgálják, és lehetőséget adjanak a fogyasztóknak a gyerekkori ízek újraélésére. A vállalat portfóliójában több más üdítő is elérhető, amelyek közül a RÓNA különleges helyet foglal el, mivel sokak számára a nyolcvanas évek mindennapjainak része volt.

Biztosan sokan emlékeznek a RÓNA üdítőitalok klasszikus televíziós reklámjára is. Íme mutatjuk:

Újra kapható a klasszikus RÓNA üdítő – meghatározó beruházás mögötte

A vállalat 2018. óta több, mint 12 milliárd forint értékű beruházást hajtott végre. Az elmúlt évek fejlesztései nyomán a Márka termelése tovább bővült: A cég 2025-ben 184 főt foglalkoztat, éves nettó árbevétele pedig meghaladja a 24 mrd forintot.

A Márka Üdítőgyártó Kft. jelenleg mintegy 80-féle üdítőitalt gyárt, köztük a Márka, Traubisoda, Gyöngy, Adrenalin és Kobra márkákat is, amelyek mind a magyar hagyományokat újraélesztő portfólió részét képezik. A termékek jelenleg 17 országban érhetők el.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: nem az az egyetlen klasszikus üdítőital kapható újra a boltok polcain, ugyanis elindult a Traubisoda gyártása a Márka felsőlajosi üzemében - Az ikonikus szőlőízű üdítőital újra kapható a boltokban.