szeptember 3., szerda

Hilda névnap

23°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újraindították a forgalmazást

1 órája

A Traubi után újra kapható a klasszikus RÓNA üdítő is

Címkék#kóla#termék#márka#forgalmazás#narancs#üdítő

Újabb klasszikus magyar üdítőmárka tért vissza a boltok polcaira. A Márka Üdítőgyártó Kft. 2025 augusztusában újraindította a RÓNA üdítők forgalmazását.

Kisalföld.hu

A RÓNA az 1970-es és 1980-as években az egyik legnépszerűbb hazai üdítőitalnak számított, és évtizedeken át meghatározó szereplője volt a magyar italpiacnak. Az újra piacra kerülő RÓNA üdítő termékek, a klasszikus ízekben – kóla és narancs – érhetők el, 2 literes PET-palackos kiszerelésben.

róna üdítő klasszikus bolt
RÓNA üdítő - a klasszikus sokak számára a nyolcvanas évek mindennapjainak része volt.
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

RÓNA üdítő: ismét a piacon a klasszikus

A visszatérés célja, hogy a retró termékek iránti megnövekedett keresletet kiszolgálják, és lehetőséget adjanak a fogyasztóknak a gyerekkori ízek újraélésére. A vállalat portfóliójában több más üdítő is elérhető, amelyek közül a RÓNA különleges helyet foglal el, mivel sokak számára a nyolcvanas évek mindennapjainak része volt.

Biztosan sokan emlékeznek a RÓNA üdítőitalok klasszikus televíziós reklámjára is. Íme mutatjuk:

Újra kapható a klasszikus RÓNA üdítő – meghatározó beruházás mögötte

A vállalat 2018. óta több, mint 12 milliárd forint értékű beruházást hajtott végre. Az elmúlt évek fejlesztései nyomán a Márka termelése tovább bővült: A cég 2025-ben 184 főt foglalkoztat, éves nettó árbevétele pedig meghaladja a 24 mrd forintot.

A Márka Üdítőgyártó Kft. jelenleg mintegy 80-féle üdítőitalt gyárt, köztük a Márka, Traubisoda, Gyöngy, Adrenalin és Kobra márkákat is, amelyek mind a magyar hagyományokat újraélesztő portfólió részét képezik. A termékek jelenleg 17 országban érhetők el.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: nem az az egyetlen klasszikus üdítőital kapható újra a boltok polcain, ugyanis elindult a Traubisoda gyártása a Márka felsőlajosi üzemében - Az ikonikus szőlőízű üdítőital újra kapható a boltokban.

Mint azt portálunkon olvashatták: Győrben a Nádor aluljáró melletti Lidlben már a visszatérés napján elkapkodták az összes Traubit - írta olvasó-tudósítónk. Képet is küldött a Traubik hűlt helyéről.

A Traubisoda először a Lidl polcaira tért vissza 499 forintos áron, a retro üdítő három ízben kapható elvileg. "A klasszikus szőlőt, illetve annak cukormentes, zéró változatát megtaláltam a győri Lidl polcain, a kékszőlő ízű variációval azonban egyelőre nem találkoztam" - írta másik tudósítónk.

A Traubi gyártója, a Márka Üdítőgyártó Kft. közleménye szerint a mostani, 1,75 literes kiszerelést rövidesen követi majd a 330 milliliteres alumíniumdobozos és a fél literes palackos termék is.

A boltok polcaira visszatért Traubisoda 5 százalék gyümölcstartalommal rendelkezik. A jelenlegi magyarországi piaci kínálattól eltérően tehát lényegesen magasabb a gyümölcstartalma, amely különlegessé teszi a hazai szénsavas üdítőitalok között.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu