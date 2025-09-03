2 órája
A Traubi után újra kapható a klasszikus RÓNA üdítő is
Újabb klasszikus magyar üdítőmárka tért vissza a boltok polcaira. A Márka Üdítőgyártó Kft. 2025 augusztusában újraindította a RÓNA üdítők forgalmazását.
A RÓNA az 1970-es és 1980-as években az egyik legnépszerűbb hazai üdítőitalnak számított, és évtizedeken át meghatározó szereplője volt a magyar italpiacnak. Az újra piacra kerülő RÓNA üdítő termékek, a klasszikus ízekben – kóla és narancs – érhetők el, 2 literes PET-palackos kiszerelésben.
RÓNA üdítő: ismét a piacon a klasszikus
A visszatérés célja, hogy a retró termékek iránti megnövekedett keresletet kiszolgálják, és lehetőséget adjanak a fogyasztóknak a gyerekkori ízek újraélésére. A vállalat portfóliójában több más üdítő is elérhető, amelyek közül a RÓNA különleges helyet foglal el, mivel sokak számára a nyolcvanas évek mindennapjainak része volt.
Biztosan sokan emlékeznek a RÓNA üdítőitalok klasszikus televíziós reklámjára is. Íme mutatjuk:
Újra kapható a klasszikus RÓNA üdítő – meghatározó beruházás mögötte
A vállalat 2018. óta több, mint 12 milliárd forint értékű beruházást hajtott végre. Az elmúlt évek fejlesztései nyomán a Márka termelése tovább bővült: A cég 2025-ben 184 főt foglalkoztat, éves nettó árbevétele pedig meghaladja a 24 mrd forintot.
A Márka Üdítőgyártó Kft. jelenleg mintegy 80-féle üdítőitalt gyárt, köztük a Márka, Traubisoda, Gyöngy, Adrenalin és Kobra márkákat is, amelyek mind a magyar hagyományokat újraélesztő portfólió részét képezik. A termékek jelenleg 17 országban érhetők el.
Mint ahogy arról korábban beszámoltunk: nem az az egyetlen klasszikus üdítőital kapható újra a boltok polcain, ugyanis elindult a Traubisoda gyártása a Márka felsőlajosi üzemében - Az ikonikus szőlőízű üdítőital újra kapható a boltokban.
Mi már tudjuk, hol és mikortól kapható a Traubisoda Győr-Moson-Sopronban, sőt az árát is
Mint azt portálunkon olvashatták: Győrben a Nádor aluljáró melletti Lidlben már a visszatérés napján elkapkodták az összes Traubit - írta olvasó-tudósítónk. Képet is küldött a Traubik hűlt helyéről.
A Traubisoda először a Lidl polcaira tért vissza 499 forintos áron, a retro üdítő három ízben kapható elvileg. "A klasszikus szőlőt, illetve annak cukormentes, zéró változatát megtaláltam a győri Lidl polcain, a kékszőlő ízű variációval azonban egyelőre nem találkoztam" - írta másik tudósítónk.
Eltűnt a boltok polcairól a Traubisoda - Ekkortól lehet újra kapni
A Traubi gyártója, a Márka Üdítőgyártó Kft. közleménye szerint a mostani, 1,75 literes kiszerelést rövidesen követi majd a 330 milliliteres alumíniumdobozos és a fél literes palackos termék is.
A boltok polcaira visszatért Traubisoda 5 százalék gyümölcstartalommal rendelkezik. A jelenlegi magyarországi piaci kínálattól eltérően tehát lényegesen magasabb a gyümölcstartalma, amely különlegessé teszi a hazai szénsavas üdítőitalok között.