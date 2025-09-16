szeptember 16., kedd

Edit névnap

19°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kvíz

21 perce

Mennyire vagy profi a retro mesékből? Kvízünkből kiderül, teszteld te is tudásod

Címkék#mese#kvíz#retro#Gombóc Artúr#Mézga család#Vizipók-csodapók

Most kiderül, ki mennyire emlékszik még a Mézga család, a Pom-Pom és a Süsü részleteire. A retro mesék még a felnőtt szíveket is megdobogtatják.

Kisalföld.hu

A retro mesék még a felnőtt szíveket is megdobogtatják. A régi idők nagy kedvencei közül, sok Magyarországon kívül is komoly népszerűségnek örvendett. A Vizipók-csodapókot például 9 nyelvre fordították le, többek közt hollandra és arabra is. Sőt az I. Szerencsi Csokoládéfesztiválon a több, mint 200 kilós tiszta csokoládé Gombóc Artúr szobor még Guinness-világrekordot is döntött.

A retro mesék még a felnőtt szíveket is megdobogtatják.
A retro mesék még a felnőtt szíveket is megdobogtatják.

Retro mesék kvíz: Tedd próbára magad

1.
Hol lakik a Mézga család?
2.
Hol lakik a vízipók, a Vizipók-csodapók sorozatban?
3.
Melyik karakter NEM a Pom Pom meséinek szereplője?
4.
Hogy megy a nagy ho-ho-ho-horgász a mese főcímdala szerint?
5.
Kit szólítanak „Köbüki”-nek a Mézga család sorozatban?
6.
Mi a címe a mesének, amelynek főszereplője egy orvosnak állt bagoly?
7.
Miért nem szereti Károly bácsi a két macskát a Frakk, a macskák rémében?
8.
Mi Süsü az egyfejű sárkány ikonikus dalának címe?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu