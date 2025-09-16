Kvíz
1 órája
Mennyire vagy profi a retro mesékből? Kvízünkből kiderül, teszteld te is tudásod
Most kiderül, ki mennyire emlékszik még a Mézga család, a Pom-Pom és a Süsü részleteire. A retro mesék még a felnőtt szíveket is megdobogtatják.
A retro mesék még a felnőtt szíveket is megdobogtatják. A régi idők nagy kedvencei közül, sok Magyarországon kívül is komoly népszerűségnek örvendett. A Vizipók-csodapókot például 9 nyelvre fordították le, többek közt hollandra és arabra is. Sőt az I. Szerencsi Csokoládéfesztiválon a több, mint 200 kilós tiszta csokoládé Gombóc Artúr szobor még Guinness-világrekordot is döntött.
Retro mesék kvíz: Tedd próbára magad
1.
Hol lakik a Mézga család?
2.
Hol lakik a vízipók, a Vizipók-csodapók sorozatban?
3.
Melyik karakter NEM a Pom Pom meséinek szereplője?
4.
Hogy megy a nagy ho-ho-ho-horgász a mese főcímdala szerint?
5.
Kit szólítanak „Köbüki”-nek a Mézga család sorozatban?
6.
Mi a címe a mesének, amelynek főszereplője egy orvosnak állt bagoly?
7.
Miért nem szereti Károly bácsi a két macskát a Frakk, a macskák rémében?
8.
Mi Süsü az egyfejű sárkány ikonikus dalának címe?
