Amikor a retró győri belváros a háttered a családi fényképalbumban - Pazar nosztalgia fotókkal utazunk a múltba

A fortepan oldalát böngészve nem mindennapi képekre bukkantunk. Ilyen, amikor a retró Győr a háttered a rólad készült fotón a családi albumban.

Kisalföld.hu

Az 1600-as évek vége felé Győr virágzásnak indult. 1712-ben piaci jogokat, 1743-ban pedig szabad királyi városi rangot kapott. Múltidéző cikkeinkben mutattunk már hidakat, járgányokat a múltból, most olyan retró győri fotókat hoztunk, ahol az emberek vannak a központban. A családi albumban pedig büszkén mutathatnak ezek a képek, melyek hátterében megelevenedik előttünk a retró győri belváros.

retró győri belváros fotó múlt
Retró győri belváros: a családi albumban büszkén mutathatnak ezek a képek, melyek hátterében megelevenedik előttünk Győr csodás belvárosa. 1929. Baross Gábor út, a Buick személygépkocsi a 9-es számú ház előtt parkol, háttérben a Kazinczy utcai kereszteződésnél álló épületek láthatók. 
Forrás: Forrás: Fortepan/Kozma Endre

Retró győri belváros: 8 fantasztikus felvétel

Amikor a retró győri belváros a háttered a családi fényképalbumban

Fotók: Forrás: Fortepan

Korábban több képgalériában is varázslatos retró fotókon mutattuk be várost, és azt, milyen fantasztikus élet volt a győri Baross úton.

Azok a régi szép idők - Képek Győr csodás belvárosából a 60-as, 70-es évekből

Nosztalgiázz velünk! Fantasztikus fotókat mutatunk a győri sétálóutcáról

Varázslatos retró fotókon mutatjuk, milyen fantasztikus élet volt a győri Baross úton

