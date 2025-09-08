Amikor a retró győri belváros a háttered a családi fényképalbumban - Pazar nosztalgia fotókkal utazunk a múltba

Az 1600-as évek vége felé Győr virágzásnak indult. 1712-ben piaci jogokat, 1743-ban pedig szabad királyi városi rangot kapott. Múltidéző cikkeinkben mutattunk már hidakat, járgányokat a múltból, most olyan retró győri fotókat hoztunk, ahol az emberek vannak a központban. A családi albumban pedig büszkén mutathatnak ezek a képek, melyek hátterében megelevenedik előttünk a retró győri belváros.

Retró győri belváros: a családi albumban büszkén mutathatnak ezek a képek, melyek hátterében megelevenedik előttünk Győr csodás belvárosa. 1929. Baross Gábor út, a Buick személygépkocsi a 9-es számú ház előtt parkol, háttérben a Kazinczy utcai kereszteződésnél álló épületek láthatók.

Forrás: Forrás: Fortepan/Kozma Endre

Retró győri belváros: 8 fantasztikus felvétel