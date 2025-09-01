Megjöttünk
Rengeteg kisbaba született a hétvégén Győrben és Mosonmagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Augusztus 29- én születtek:
Győrben: Mészáros Milos (Réde), Kovács Zora (Kapuvár).
Augusztus 30-án születtek:
Győrben: Egyházi Zétény Máté (Győr), Imre Zsófia (Kisbér), Piller Zalán (Gönyű), Sauer Vivien (Nyúl).
Mosonmagyaróváron: Kurucz Mirella Ilona (Mosonmagyaróvár).
Augusztus 31-én születtek:
Győrben: Ginál-Valkai Kamilla (Enese), Szollinger Dominik (Győr).
Mosonmagyaróváron: Takács Zalán (Mosonmagyaróvár).
