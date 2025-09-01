szeptember 1., hétfő

Megjöttünk

2 órája

Rengeteg kisbaba született a hétvégén Győrben és Mosonmagyaróváron

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Kisalföld.hu
Rengeteg kisbaba született a hétvégén Győrben és Mosonmagyaróváron

Forrás: pexels.com

Augusztus 29- én születtek:

Győrben: Mészáros Milos (Réde), Kovács Zora (Kapuvár).

Augusztus 30-án születtek:

Győrben: Egyházi Zétény Máté (Győr), Imre Zsófia (Kisbér), Piller Zalán (Gönyű), Sauer Vivien (Nyúl).

Mosonmagyaróváron: Kurucz Mirella Ilona (Mosonmagyaróvár).

Augusztus 31-én születtek:

Győrben: Ginál-Valkai Kamilla (Enese), Szollinger Dominik (Győr).

Mosonmagyaróváron: Takács Zalán (Mosonmagyaróvár).

