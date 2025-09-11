szeptember 11., csütörtök

Megjöttünk

1 órája

Rengeteg kisbaba látott napvilágot szerdán Győrben és Mosonmagyaróváron

Címkék#névsor#kórház#újszülött#baba

A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.

Kisalföld.hu
Rengeteg kisbaba látott napvilágot szerdán Győrben és Mosonmagyaróváron

Forrás: pexels.com

Szeptember 10-én születtek: 

Győrben: Németh Béla (Pannonhalma), Boros Noah Matthias (Győrújbarát), Hatt Magda Lujza (Győr), Nagy Liza (Acsalag), Szijártó Julianna (Komárom), Stummer Teodóra (Rétalap), Kovács Olivér (Tápszentmiklós).

Mosonmagyaróváron: Frank Róza (Kimle), Kiss Levente Máté (Mosonmagyaróvár).

