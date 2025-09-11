Megjöttünk
1 órája
Rengeteg kisbaba látott napvilágot szerdán Győrben és Mosonmagyaróváron
A neveket a szülők hozzájárulása után, a kórházból kapott névsor alapján tesszük közzé.
Forrás: pexels.com
Szeptember 10-én születtek:
Győrben: Németh Béla (Pannonhalma), Boros Noah Matthias (Győrújbarát), Hatt Magda Lujza (Győr), Nagy Liza (Acsalag), Szijártó Julianna (Komárom), Stummer Teodóra (Rétalap), Kovács Olivér (Tápszentmiklós).
Mosonmagyaróváron: Frank Róza (Kimle), Kiss Levente Máté (Mosonmagyaróvár).
