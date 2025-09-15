Rendelkezésre áll a távhő Győrben - folyamatosan figyelik a külső hőmérsékletet

A jogszabályok és közszolgáltatási szerződések szerint a szolgáltató szeptember 15-e és a következő év május 15-e között áll a felhasználók rendelkezésére. Ebben az időszakban a felhasználók arra hatalmazták fel a társaságot, hogy épületükben a szolgáltató az időjárástól függően indítsa, illetve leállítsa a fűtést – áll a Győr-Szol Zrt. közleményében.

Általános fűtésindításra akkor kerül sor, ha ezt az időjárási körülmények kétséget kizáróan indokolják.

A Győr-Szol Zrt. szakemberei folyamatosan figyelemmel kísérik a külső hőmérséklet alakulását, és csak egyértelmű helyzetben rendelik el a valamennyi távfűtött lakásra kiterjedő szolgáltatás megkezdését.

Az általánostól eltérő fűtést (indítást, leállítást) a lakóközösség közös képviselője írásban kezdeményezheti a [email protected] email címen. Kérésére a szolgáltató a szükséges műszaki feltételek megléte esetén az adott épületben vagy épületegyüttesben megkezdi a szolgáltatást, az egyéni igénylők számát nem vizsgálja, ez a lakóközösség képviselőjének felelőssége.