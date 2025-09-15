szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

26°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyárból az őszbe

3 órája

Rendelkezésre áll a távhő Győrben - folyamatosan figyelik a külső hőmérsékletet

Címkék#Győr-Szol Zrt#társaság#távhő#hőmérséklet

A közszolgáltatási szerződések rendelkezéseinek megfelelően szeptember 15-én megkezdődik Győrben a távhőszolgáltatás rendelkezésre állási időszaka.

Kisalföld.hu
Rendelkezésre áll a távhő Győrben - folyamatosan figyelik a külső hőmérsékletet

Forrás: Shutterstock

Fotó: Illusztráció

A jogszabályok és közszolgáltatási szerződések szerint a szolgáltató szeptember 15-e és a következő év május 15-e között áll a felhasználók rendelkezésére. Ebben az időszakban a felhasználók arra hatalmazták fel a társaságot, hogy épületükben a szolgáltató az időjárástól függően indítsa, illetve leállítsa a fűtést – áll a Győr-Szol Zrt. közleményében.

Általános fűtésindításra akkor kerül sor, ha ezt az időjárási körülmények kétséget kizáróan indokolják. 

A Győr-Szol Zrt. szakemberei folyamatosan figyelemmel kísérik a külső hőmérséklet alakulását, és csak egyértelmű helyzetben rendelik el a valamennyi távfűtött lakásra kiterjedő szolgáltatás megkezdését.

Az általánostól eltérő fűtést (indítást, leállítást) a lakóközösség közös képviselője írásban kezdeményezheti a [email protected] email címen. Kérésére a szolgáltató a szükséges műszaki feltételek megléte esetén az adott épületben vagy épületegyüttesben megkezdi a szolgáltatást, az egyéni igénylők számát nem vizsgálja, ez a lakóközösség képviselőjének felelőssége.

Szeptember 15-ig a fogyasztóknak is be kellett fejezniük a tulajdonukban levő, távhőrendszerről kiszolgált fűtő és melegvíz berendezések felújítási munkáit. Ezt követően a szolgáltató csak rendkívüli esetben, a társasház közös képviselőjének hozzájárulásával engedélyez átalakítási munkát, és üríti le ehhez a fűtési rendszert.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu