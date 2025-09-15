szeptember 15., hétfő

Milliós bírságok

Razzia az aquaparkokban, kaland- és vidámparkokban, táborokban, falunapokon és kültéri kondiparkokban

Kisalföld.hu

Több száz veszélyes eszközt találtak, milliós bírságot szabott ki a fogyasztóvédelmi hatóság. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) megelégelte a baleseteket, és átfogó razziába kezdett az aquaparkokban, strandokon, kaland- és vidámparkokban, fesztiválokon, táborokban, falunapokon és kültéri kondiparkokban –áll az Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság NKFH közleményében. A razzia során 517 helyszínen, összesen 2.853 eszközt vizsgáltak meg, és ezek közül 336 nem felelt meg az előírásoknak. 

Razzia: felelősség az üzemeltetőké

Mint az a közleményben olvasható: rengeteg helyen hiányzott a kötelező tanúsítvány, ami igazolná, hogy az eszköz biztonságos, illetve sok esetben az sem volt feltüntetve, hányan használhatják egyszerre a csúszdákat vagy a kötélpályákat, ami súlyos balesetekhez vezethet. Az üzemeltetési naplókat sem vezették rendesen, ami miatt senki nem tudta, mikor voltak utoljára karbantartva az eszközök. Ezen felül a kültéri fitneszparkokban is gond volt: a táblák hiánya miatt a sportolók nem tudhatták, hogyan kell helyesen használni a gépeket. 

A hatóság összesen 8,35 millió forint bírságot szabott ki, és a legsúlyosabb esetekben azonnal leállították a balesetveszélyes eszközöket. Ezeket addig nem lehet újra használni, amíg az üzemeltetők nem gondoskodnak a helyreállításról. 

Az NKFH hangsúlyozza, hogy a legnagyobb felelősség az üzemeltetőké, de a látogatóknak is oda kell figyelniük, be kell tartaniuk a szabályokat, és komolyan kell venniük a kihelyezett tájékoztatásokat!

Ősszel is folytatódnak az ellenőrzések, hogy a szabadtéri sporteszközök megfeleljenek a biztonsági előírásoknak.

 

