Mihály-napi vigasságokon mulathat Rábapatonán

Október 4-én, szombaton 13 órától a rábapatonai Diófa Vendéglő udvara népzenei, néptáncos és népművészeti élményekkel telik meg. A Mihály-napi vigasságokon Füzi Rozi mesefonása, a Soproni Pendelyes és a csornai Pántlika Néptáncegyüttes bemutatója, valamint táncház és népzenei koncert várja a közönséget. Lesz dal- és viselettanítás, népi játszóház és hangszerbemutató is.

Mihály-napi forgatag Rábapatona településen.

Rábapatona remek programokkal vár

A programhoz kézműves és termelői vásár kapcsolódik, ahol mézek, sajtok, ékszerek, virágdíszek és fajátékok közül válogathatnak az érdeklődők. A gyerekeket kézműves foglalkozások szórakoztatják, a település helytörténeti gyűjteménye pedig vezetett előadás keretében tekinthető meg.