szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hétvégi programajánló

4 órája

Mihály-napi vigasságokon mulathat Rábapatonán

Címkék#vigasság#Diófa Vendéglő#Füzi Rozi

Különleges programra hívnak a szervezők. Rábapatona Mihály-napi vigasságokra hív kicsit, nagyot, fiatalt, időst.

Kisalföld.hu

Október 4-én, szombaton 13 órától a rábapatonai Diófa Vendéglő udvara népzenei, néptáncos és népművészeti élményekkel telik meg. A Mihály-napi vigasságokon Füzi Rozi mesefonása, a Soproni Pendelyes és a csornai Pántlika Néptáncegyüttes bemutatója, valamint táncház és népzenei koncert várja a közönséget. Lesz dal- és viselettanítás, népi játszóház és hangszerbemutató is.

rábapatona
Mihály-napi forgatag Rábapatona településen. 

Rábapatona remek programokkal vár

A programhoz kézműves és termelői vásár kapcsolódik, ahol mézek, sajtok, ékszerek, virágdíszek és fajátékok közül válogathatnak az érdeklődők. A gyerekeket kézműves foglalkozások szórakoztatják, a település helytörténeti gyűjteménye pedig vezetett előadás keretében tekinthető meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu