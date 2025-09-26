Színes programok lesznek a hétvégén a Rábaközben, ajánlunk néhányat

Színes a Rábaköz hétvégi programnaptárja. Az érdeklődők számos eseményen szórakozhatnak, melyek közül most kiemeltünk néhányat.

Szilban a Sebalda című könyv bemutatója színesíti a Rábaköz naptárát.

Rábaközi programajánló

Szent Mihály-napi rendezvényt tart a bágyogszováti önkormányzat szeptember 27-én, szombaton a művelődési ház udvarán. A program délután három órakor kezdődik, kirakodóvásárral. Négy órakor az óvodások adnak műsort, majd a Kisrozmaring néptánccsoport lép fel. Háromnegyed ötkor a Melódia együttes szerepel, este hatkor gyújtják meg a Mihály-napi tüzet. Zsédely Olívia zenél ebben az időben. A tűznél szalonnasütésre is van lehetőség, illetve az Andante össztánc emeli a hangulatot.

Őszköszöntő rendezvényre hívják a kapuváriakat szeptember 27-én, szombaton, délután négy órára a várárokba. Az Alma Együttes gyermekműsorát hallhatják az érdeklődők. Öt órától a Csokigyáros édességosztó showműsor szórakoztatja a gyerekeket. Este hétkor Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar koncertezik.

Szilban könyvbemutatót tartanak szeptember 27-én, szombaton, délután négy órától a Zárdamúzeumban (Város utca 12.) A XIX. Ars Sacra Fesztivál keretében Pozsgai Kitti újságíró Sebalda című kötetét ismerhetik meg az érdeklődők. A könyv egy Isteni Megváltós kedves nővérről szól, aki a második világháború idején Győrben áldozta fel életét a rábízottakért. Köszöntőt mond Lengyel Oszkárné, a szerzővel Aszt Ágnes régész-muzeológus beszélget.

Nyílt napokat tartanak az új csornai tekecsarnokban. Az érdeklődőket szeptember 28-án, vasárnap, délelőtt kilenc órától tizenkét óráig, illetve szeptember 29-én, hétfőn, délután háromtól este nyolcig várják a Toldi utca 1. szám alatti intézményben. A pályát ezeken a napokon ingyenesen lehet kipróbálni, érkezési sorrendben.

Az Idősek Világnapja alkalmából ünnepi műsorra hívja a csornai önkormányzat a szépkorúakat szeptember 28-án, vasárnap, délután négy órára a Városi Művelődési Központba. Közreműködik a Csornai Írisz Nyugdíjas Egyesület. Köszöntőt mond Szabó-Szilágyi Gabriella önkormányzati képviselő.

Idősek napi rendezvényt tart a kapuvári önkormányzat a Rábaközi Művelődési Központban szeptember 29-én, hétfőn, délután három órától. Horváth László polgármester köszönti a vendégeket. Szórakoztatásukról Straub Dezső színész gondoskodik és műsort adnak a Kapuvár Térségi Általános Iskola 4.c osztályos diákjai. A műsor után a Vanessa és a Happy End zenekar szolgáltatja a zenét.