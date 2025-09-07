Poggyászpraktikák mellett biztosítással is készülünk a repülésre

2025-ben minden harmadik honfitársunk tervez repülős nyaralást. A legtöbben európai úti célt választanak, de lenne hajlandóság 8 vagy akár 10 órás repülőút megtételére is – ennyi idő alatt például New Yorkba is el lehet jutni egy átszállással Budapestről. Nem meglepő, hogy a repülős utak a legdrágább nyaralások, melyekre átlagosan 700 ezer forintot szánunk – ez több mint kétszerese az autós vagy buszos utak várható költségének.

Kézipoggyásszal utazni művészet – a magyar utazók jól ismerik a pakolós praktikákat

A repülőutat tervezők többsége pontosan tudja, hogyan fér el csomagja egy hosszabb pihenés alatt egyetlen kabinbőröndben. A magyar utasok kétharmada kézipoggyásszal vág neki a repülős nyaralásnak – a válaszokból az is kiderült, hogy ezzel legfeljebb öt-hat napos utat tudnak kényelmesen megoldani. A helyszűkét kreatív megoldásokkal kompenzálják: négyötödük már alkalmazott valamilyen „poggyászhacket”.

A legismertebb és a legtöbbek által bevetett praktika a ruhák gurigába tekerése hajtogatás helyett: a válaszadók 28 százaléka ismeri és 18 százaléka használja is ezt a módszert. Ugyancsak népszerű a „beöltözés”, hogy kevesebb holmi kerüljön a bőröndbe. Vannak, akik extra helyet varázsolnak egy nyakpárna telepakolásával vagy kihasználják a duty-free vásárlásnál kapott táskába pakolás lehetőségeit. Érdemes is, hiszen a repülővel utazók fele vásárol valamit a reptéri boltokban.

Forrás: NOGUCHI x

Ülésrugdosók, hangoskodók és bulizók – ők a legidegesítőbb utastársak

Egy hosszú repülőút során rengeteg apróság tud bosszantóvá válni. A válaszadók közel fele szerint az ülésrugdosók a legzavaróbbak – azok, akik mozgatják az előttük lévő ülést, beletámasztják a térdüket a háttámlába vagy csapkodva hajtják fel a tálcát. A második leggyakoribb panasz a túl hangosan beszélgető utasokra vonatkozik, míg a dobogó harmadik fokán az ittas vagy az utazást bulinak gondoló utastársak szerepelnek. Az utazók negyedét zavarják a síró kisgyerekek – érdekes módon ennél toleránsabbak azokkal, akik lehúzzák a cipőjüket, teljesen elfoglalják a fejük feletti poggyászrekeszt vagy végigromantikázzák az utat.